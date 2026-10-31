La China Suárez iniciará acciones legales contra una emprendedora que publicó en redes sociales información de una compra privada de sellos escolares personalizados para sus hijos. La situación generó una controversia por la exposición de datos familiares y llevó a los representantes legales de la actriz a anunciar que recurrirán a una instancia de mediación por daños y perjuicios.

El conflicto comenzó cuando la comerciante compartió una captura de pantalla de un pedido realizado mediante una plataforma de compras. La publicación permitió identificar detalles de los sellos solicitados para Rufina, Magnolia y Amancio, los tres hijos de Eugenia Suárez.

La controversia adquirió mayor repercusión porque en el pedido figuraban los nombres de los menores con distintas referencias a sus apellidos paternos. La difusión de esa información provocó comentarios en redes sociales y motivó la reacción de la actriz. TN+1

Lautaro Rodríguez, uno de los abogados de la actriz, confirmó a TN Show que el equipo legal decidió avanzar contra el emprendimiento por la difusión de información correspondiente a una compra particular.

El letrado explicó que la comerciante publicó el pedido en sus redes sociales sin ocultar los nombres de los menores, lo que permitió que el contenido se difundiera ampliamente.

"El daño ya está hecho, porque ni con un pedido de disculpas basta", afirmó Rodríguez, quien consideró que la actriz había sido expuesta públicamente a raíz de la discusión sobre los apellidos de sus hijos.

Además, precisó cuál será el procedimiento elegido: "Vamos a ir directo a una mediación por daños y perjuicios".

Los motivos del reclamo judicial

La defensa de Suárez sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de una relación de consumo, dado que la actriz había realizado una compra particular y no un intercambio publicitario.

En ese sentido, Rodríguez señaló que la difusión de los datos podría constituir un incumplimiento de obligaciones relacionadas con la confidencialidad, la protección de información personal y el trato digno al consumidor.

El abogado también indicó que evaluarán distintos conceptos indemnizatorios, aunque aclaró que todavía no se había determinado un monto económico para el reclamo.

Respecto de la decisión de avanzar contra el negocio, sostuvo que la condición de figura pública de su clienta no habilitaba a terceros a divulgar información privada vinculada con sus compras. (Fuentes: TN Show y La Gaceta)