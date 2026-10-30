Luciana Salazar reveló cómo duerme para evitar las arrugas, no "achatar la cola" y cuidar el pelo

Luciana Salazar reveló su particular rutina para dormir y evitar las arrugas en el rostro, durante una entrevista con el influencer Martín Cirio. La modelo explicó que presta especial atención a la posición de su cuerpo, la ubicación de la almohada y hasta la manera en que acomoda el cabello antes de acostarse. Sus declaraciones fueron retomadas por el programa Pasó en América, donde generaron sorpresa y comentarios entre los conductores.

La conversación se produjo en el marco de la presentación de una nueva canción que Salazar grabó junto a Cirio. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la modelo compartió sus hábitos nocturnos y explicó las razones por las que evita determinadas posiciones para descansar.

Con humor, la mediática reconoció que acostarse requiere una preparación especial. “Vos sabés que dormir para mí es todo un tema”, confesó mientras describía los cuidados que considera necesarios para preservar su apariencia.

Por qué Luciana Salazar evita dormir boca abajo

Durante la entrevista, Salazar explicó que una de sus principales preocupaciones es evitar que el rostro permanezca presionado contra la almohada durante varias horas.

“Si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas”, aseguró.

La modelo acompañó su explicación con una recomendación dirigida a quienes seguían la conversación: “Tips, chicas, sépanlo, mis amores”.

Sin embargo, cuando Martín Cirio le preguntó si prefería dormir boca arriba, Salazar sorprendió con otra respuesta.

“Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Si vos ponés lo mismo, pasa con la cola”, sostuvo.

De esta manera, explicó que había descartado ambas posiciones y que encontró una alternativa

para descansar sin comprometer, según su criterio, el cuidado del rostro y del cuerpo.

El secreto de la almohada para evitar las marcas

Salazar reveló que su postura preferida para dormir es de costado, aunque aclaró que tampoco se acuesta de manera convencional.

Según describió, acomoda cuidadosamente la almohada para evitar que entre en contacto directo con su cara.

“La almohada la pongo acá para que no me toque la cara”, explicó mientras realizaba gestos para mostrar cómo se ubica.

La explicación provocó una reacción inmediata de Martín Cirio, quien comentó entre risas: “Todo muy incómodo, Luli”.

Lejos de mostrarse sorprendida por el comentario, Salazar admitió que su descanso requiere una organización particular.

La modelo resumió el resultado de su método con otra frase que generó repercusión: “La cola queda divina y la cara no se te aplasta”.

Cómo acomoda el cabello antes de acostarse

Los cuidados nocturnos de Luciana Salazar también incluyen una forma específica de acomodar el pelo para evitar que interfiera con su posición al dormir.

“El pelo me lo agarro, me lo estiro así de un lado que quede todo escondido, y cuando cambio de lado lo tiro”, relató.

La modelo explicó que realiza estos movimientos cada vez que cambia de posición durante la noche, procurando mantener el rostro despejado.

El fragmento de la entrevista fue reproducido en Pasó en América, el programa de América TV conducido por Sabrina Rojas y Tartu, quienes analizaron las recomendaciones de Salazar.

Las reacciones

Luego de escuchar las explicaciones, Sabrina Rojas reconoció que algunas de las observaciones de Salazar le parecían atendibles.

“No es una boludez lo que dice”, comentó la conductora.

Sin embargo, planteó una duda sobre las posiciones que la modelo recomendaba evitar y los posibles efectos que, según ella, podrían tener sobre otras partes del cuerpo.

“Lo único que no entiendo: dormís boca arriba, se te aplasta la cola, pero si dormís de costado, se te ajea el pecho. Entonces debe dormir con la cola de costado y con el torso de frente”, expresó entre risas.

Tartu respondió con humor ante la explicación de su compañera: “¿Pero cómo hacés? ¡Te levantás acalambrada, Sabrina!”.

El intercambio convirtió las declaraciones de Salazar en uno de los momentos comentados del programa.

El regreso de Luciana Salazar a la música

La entrevista original con Martín Cirio se realizó en el marco de la presentación de “Ritmo Fuerte y Up”, una canción que ambos grabaron con la participación de Vicky, conocida como “Tu mujer”.

La propuesta musical combina pop bailable, humor y referencias a situaciones virales, y representó una nueva incursión de Salazar en la música.

La modelo había desarrollado anteriormente esa faceta artística bajo el nombre de Luli Pop, que volvió a cobrar protagonismo con el lanzamiento.

Aunque el encuentro tenía como objetivo promocionar la canción, sus comentarios sobre la rutina nocturna terminaron generando repercusión televisiva.

Las recomendaciones fueron presentadas por Salazar como hábitos personales de cuidado estético y no como indicaciones médicas. La aparición de arrugas depende de múltiples factores y no puede atribuirse únicamente a la postura utilizada para dormir.