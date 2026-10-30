La UNLP distinguió al Indio Solari como Doctor Honoris Causa: "Es homenajear a su gente"

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa post mortem a Carlos Alberto “Indio” Solari, a poco más de cuatro meses de su fallecimiento. La distinción fue impulsada por la Agrupación Rodolfo Walsh y aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en reconocimiento a su trayectoria artística y su influencia en la cultura argentina.

La iniciativa quedó plasmada en la Resolución N° 5/2026, que destacó el impacto de la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tanto en la música como en la construcción de identidades culturales y sociales de distintas generaciones.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales del músico, donde su esposa Virginia y su hijo Bruno expresaron su emoción por el homenaje y agradecieron a quienes promovieron la distinción.

El reconocimiento de la UNLP al Indio Solari

En los fundamentos de la resolución, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social sostuvo que “El Indio” no fue solamente un músico, sino también un referente cultural cuya obra trascendió los escenarios.

El documento lo definió como “un fenómeno sociológico, literario y político en la historia de la música” y destacó que sus composiciones estuvieron atravesadas por metáforas, críticas sociales y expresiones que se incorporaron al lenguaje popular.

Entre ellas, la resolución mencionó frases como “violencia es mentir” y “el lujo es vulgaridad”, que adquirieron un significado particular entre sus seguidores y se convirtieron en referencias de la cultura del rock argentino.

También recordó la publicación de Oktubre, en 1986, un disco que, según los fundamentos de la distinción, representó una expresión artística vinculada con las demandas sociales y políticas de aquella época.

Las misas ricoteras y su impacto en varias generaciones

Otro de los aspectos destacados por la universidad fue el fenómeno de las denominadas “misas ricoteras”, los recitales multitudinarios que marcaron la trayectoria de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, posteriormente, la carrera solista del Indio Solari.

La resolución señaló que, durante la década de 1990, esos encuentros funcionaron como espacios de contención, pertenencia y resistencia cultural para numerosos jóvenes, especialmente en sectores populares.

En ese sentido, sostuvo que las manifestaciones colectivas permitieron construir vínculos de solidaridad e identidad entre seguidores provenientes de diferentes regiones del país.

El documento también resaltó la independencia artística del músico frente a los mecanismos comerciales tradicionales de la industria musical y recordó su capacidad para convocar a multitudes sin recurrir a los canales habituales de publicidad.

El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari

Tras conocerse la distinción, Virginia y Bruno, esposa e hijo del músico, publicaron un mensaje de agradecimiento en las redes sociales oficiales del artista.

“Emocionados compartimos con ustedes esta hermosa distinción que le otorgaran a Indio luego de su partida, les recomendamos leerlo porque hay un párrafo que les toca muy merecidamente”, expresaron.

Luego, añadieron: “Conmovidos por el cariño expresado queremos agradecer con Bruno al Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP por la postulación y a la Agrupación Rodolfo Walsh por la propuesta”.

La familia hizo especial referencia a uno de los párrafos de la resolución, dedicado a los seguidores que acompañaron al músico durante décadas.

“Homenajear a su gente”: el párrafo que emocionó a la familia

El fragmento destacado por los familiares sostuvo que el reconocimiento académico también estuvo dirigido a quienes encontraron en la música del Indio Solari una forma de identificación colectiva.

“Que otorgarle el Doctor Honoris Causa a ‘El Indio’ Solari es, ante todo, homenajear a su gente”, expresó la resolución.

El texto agregó que la distinción representó “un acto de justicia y un abrazo colectivo para reconocer un legado que ya forma parte de nuestra historia cultural”.

Asimismo, destacó que el reconocimiento no solamente distinguió al artista por su trayectoria, sino que también acompañó a quienes encontraron en sus canciones una expresión de identidad, memoria y resistencia.

La resolución había sido aprobada durante la sesión del Consejo Directivo del 30 de junio de 2026, con el voto unánime de los 15 integrantes presentes, y quedó fechada el 1° de julio.