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La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico.

9 de Junio de 2026
Indio Solari
Indio Solari

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico.

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico, por donde pasaron más de 300 mil personas. La cremación ocurrirá en un cementerio bonaerense, donde la familia del cantante realizará una despedida privada.

 

 

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el juez Rodríguez dio el permiso tras la aprobación del fiscal Lucio Rivero, que ordenó la autopsia al cuerpo del Indio en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte para descartar cualquier criminalidad o hecho dudoso.

 

La autopsia, precisamente, determinó que Solari había fallecido por un ACV hemorrágico. Sin embargo, Rivero decidió esperar a los estudios complementarios a la autopsia. Tras recibirlos, autorizó la cremación, de acuerdo a los deseos de la familia.

 

 

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Indio Solari cremación restos
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