Muerte del Indio Solari: los resultados de los estudios complementarios

Este lunes se conocieron los resultados de los estudios complementarios de autopsia practicada al Indio Solari, fallecido el pasado viernes 5 de junio a los 77 años. Los mismos fueron solicitados por el fiscal Lucio Rivero y se realizaron con celeridad.

A través de análisis toxicológicos y de visceras, los forenses pudieron comprobar que el ídolo del rock nacional, que murió por un ACV hemorrágico, no había ingerido drogas ni alcohol. Tampoco detectó medicamentos en niveles tóxicos.

De esta manera, la Justicia autorizaría este martes la cremación del cuerpo, respetando la voluntad del músico que fue trasladado a un cementerio bonaerense tras el velatorio masivo en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Avellaneda. La decisión está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

Al mismo tiempo, habrá una última ceremonia, íntima y privada, a la que asistirán su mujer Virginia Mones Ruiz su hijo Bruno y el círculo más cercano a la familia.

Tras los estudios complementarios, ahora el expediente se encamina hacia las testimoniales para dar cierre a la causa.

El fiscal citará a la cuidadora que halló el cuerpo la mañana del viernes 5 de junio dentro de la pileta climatizada, a Mones Ruiz y a su hijo Bruno, quienes dormían en la casa de Parque Leloir mientras ocurría el episodio, y a un sereno que también estaba en el lugar en el momento de la muerte. Otras dos personas, que llegaron de forma inmediata, serían llamadas a declarar.

De acuerdo a la investigación del titular de la UFI N°2, el jueves 4 de junio, el cantante cenó con su familia y un colaborador, luego, se dirigió a la pileta, donde solía relajarse y, durante la madrugada, sufrió el accidente cardiovascular que le provocó la muerte de forma inmediata, indica Infobae.

Esa mañana, cerca de las 8, llegó la cuidadora y lo encontró en la pileta. La mujer y Mones Ruiz sacaron el cuerpo y, en ese momento, la cabeza habría golpeado contra una superficie que le generó un golpe leve que nada tuvo que ver con el desenlace.