Qué ocurrirá con la herencia, la marca y el legado artístico del Indio Solari

La muerte del Indio Solari no solo generó una conmoción entre millones de seguidores en todo el país. También abre una serie de interrogantes sobre su herencia y el futuro de uno de los patrimonios artísticos más importantes de la música argentina, que incluye derechos de autor, marcas registradas, propiedades y la administración de un legado cultural construido durante más de cuatro décadas.

Especialistas en derecho sucesorio comenzaron a analizar cómo será el proceso legal para determinar quién administrará la herencia del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según indica Infobae, el trámite sucesorio debería iniciarse en la Justicia Civil de Morón, jurisdicción correspondiente al domicilio donde residía el músico y donde se produjo su fallecimiento. Hasta el cierre de la publicación original, no figuraba ningún expediente de sucesión en los registros judiciales bonaerenses.

Los herederos y el futuro de su obra

De acuerdo con la legislación argentina, los hijos tienen prioridad como herederos forzosos. En este caso, Bruno Solari, hijo del músico y de 25 años de edad, aparece como el principal heredero de su patrimonio. También forma parte del escenario sucesorio Virginia Inés Mones Ruiz, pareja del cantante durante muchos años.

Una de las incógnitas es si Solari dejó un testamento. De existir, deberá ser validado judicialmente. En caso contrario, se avanzará mediante una sucesión intestada, mecanismo previsto cuando no existe un documento testamentario o cuando este resulta insuficiente para abarcar la totalidad de los bienes.

Más allá de propiedades e inversiones, el aspecto central de la herencia está vinculado a los derechos de explotación de su obra musical, sus libros, su imagen y el potencial comercial de futuras reediciones, publicaciones o lanzamientos digitales.

La estructura empresarial detrás de Los Redondos

Uno de los activos más importantes vinculados al legado del Indio es Erks S.A., la sociedad creada en 1992 junto al guitarrista Skay Beilinson y la histórica mánager Carmen Castro, conocida como "La Negra Poli". La empresa administra buena parte del catálogo y de los derechos asociados a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según los registros oficiales, la participación en la firma se encuentra distribuida en partes iguales entre los tres integrantes. Además, la marca vinculada al nombre de Los Redondos continúa registrada a través de esa sociedad y mantiene vigencia legal.

Por otra parte, la marca "Indio Solari" se encontraba registrada a nombre del propio músico desde 2005, mientras que "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" también era de su exclusiva titularidad. Esto supone que quienes hereden su patrimonio asumirán el control de esos activos comerciales y culturales.

Demandas judiciales que continúan vigentes

Otro aspecto que deberá afrontar la sucesión son las demandas civiles que permanecen abiertas. Aunque la muerte extingue la acción penal contra una persona, la responsabilidad patrimonial puede trasladarse a la sucesión en aquellos procesos por daños y perjuicios que continúen en trámite.

Entre los expedientes mencionados se encuentran reclamos vinculados al recital realizado en Olavarría en marzo de 2017, donde murieron dos personas y se produjeron graves incidentes debido a la masiva concurrencia. Uno de los casos corresponde a un joven que denunció haber sufrido lesiones durante una avalancha ocurrida cerca del escenario. La demanda continúa en trámite y aún no cuenta con resolución definitiva.

También permanecen activos otros reclamos judiciales iniciados contra Solari y personas de su entorno. En consecuencia, además de administrar uno de los catálogos musicales más importantes del país, quienes resulten herederos deberán afrontar los procesos civiles pendientes y definir el futuro de una marca que trascendió generaciones y se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina.