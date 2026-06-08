Decretaron tres días de duelo en provincia de Buenos Aires por el Indio Solari y proponen crear el "Día de la Cultura Ricotera"

El Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo comenzó a tomar forma en el Congreso luego del fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari, mientras la provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo oficial en homenaje a una de las figuras más influyentes de la música y la cultura popular argentina.

La medida fue oficializada por el gobernador Axel Kicillof mediante el decreto 622/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. El luto se extendió desde el viernes 5 de junio hasta el martes 9 inclusive y dispuso que todas las banderas provinciales permanezcan izadas a media asta.

El decreto, firmado también por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó la trayectoria artística del músico nacido en Paraná, su infancia y formación en La Plata, y su papel central en la historia del rock nacional como fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, posteriormente, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El cierre de una despedida multitudinaria

Mientras continuaban las muestras de afecto y reconocimiento, la familia del cantante confirmó el cierre del velorio mediante un mensaje difundido en redes sociales. “Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresó el comunicado que comenzó a circular durante la mañana de este lunes entre seguidores y admiradores del artista.

Carlos Alberto Solari falleció el pasado viernes a los 77 años luego de sufrir un ACV hemorrágico no traumático en su domicilio. La noticia generó una profunda conmoción en todo el país y movilizó a miles de fanáticos que participaron de los homenajes organizados durante el fin de semana.

Un proyecto para inmortalizar la cultura ricotera

En paralelo a los actos de despedida, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar el 5 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.

La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados pocas horas después de finalizado el multitudinario adiós al músico y busca reconocer el impacto cultural que tuvo la obra del exlíder de Los Redondos en distintas generaciones de argentinos.

La propuesta se sumó a otros intentos de homenaje impulsados desde distintos sectores políticos. Tras conocerse el fallecimiento, legisladores de diferentes bloques solicitaron que el Congreso de la Nación fuera puesto a disposición para una despedida institucional, aunque la iniciativa finalmente no prosperó.

El legado de una identidad cultural

En los fundamentos del proyecto, Paulón sostuvo que Solari “constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina” y remarcó que su producción artística trascendió ampliamente el ámbito musical.

“Su producción artística se convirtió en una expresión cultural de enorme relevancia, capaz de generar identificación, reflexión y sentido de pertenencia en amplios sectores de nuestra sociedad. La dimensión de su legado excede largamente la obra musical”, argumentó el legislador socialista.

Además, destacó que alrededor de las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la trayectoria posterior del Indio Solari se consolidó un fenómeno cultural propio. Según expresó, la denominada “cultura ricotera” reúne prácticas, símbolos, lenguajes y formas de encuentro que lograron mantenerse vigentes durante décadas y que hoy forman parte del patrimonio cultural contemporáneo argentino.

Con el duelo oficial en marcha y una iniciativa legislativa que busca perpetuar su legado, la figura del Indio Solari continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva de millones de seguidores que encontraron en sus canciones una identidad compartida.