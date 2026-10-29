Emilia Mernes estrenó la canción “Bodypainting” en el día de su cumpleaños

Emilia Mernes presentó “Bodypainting”, su nuevo sencillo y el primer adelanto de una etapa artística que muestra una transformación tanto musical como estética. La cantante nacida en Nogoyá, Entre Ríos, lanzó el tema este jueves 29 de octubre, en coincidencia con su cumpleaños número 30, y comenzó a mostrar el rumbo de su próximo proyecto discográfico.

El estreno llega después del éxito de su álbum “.Mp3”, que estuvo marcado por referencias a la cultura pop de los años 2000. Con esta nueva propuesta, la artista apuesta por una identidad renovada, una imagen más oscura y una mirada más madura sobre su música.

En una entrevista con Billboard Argentina, Emilia había anticipado el cambio creativo y explicó que necesitaba tomar distancia después de la intensa actividad que acompañó su último disco. “Después de toda la vorágine que había vivido con el último disco, era algo que 100% necesitaba para mí”, expresó.

También definió esta etapa como una evolución personal y artística: “Esta nueva era justo viene también con una evolución, con una Emilia más madura, Emilia treintañera”.

Un sonido renovado y una propuesta visual diferente

“Bodypainting” fue producido por LIOHN y Zecca y presenta una propuesta pop con un enfoque más maduro sobre el deseo, el coqueteo y la autoexpresión. Según la información difundida por CM TV, el sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

El lanzamiento también llegó acompañado por un videoclip codirigido por Martin Seipel y Melanie Anton. La producción desarrolla una estética marcada por la sensualidad y presenta a Emilia en un lujoso penthouse, donde explora el concepto del cuerpo como un lienzo de transformación.

En distintas escenas, la cantante aparece cubierta de pintura negra, una imagen que representa el concepto central de la propuesta. El video también incluye una secuencia de baile que destaca su faceta como intérprete y performer.

La artista describió el sencillo como una invitación a bailar y disfrutar de la sensualidad, en sintonía con el nuevo universo creativo que busca desarrollar.

Una Emilia más madura y un próximo disco en camino

El lanzamiento de “Bodypainting” funciona como el primer acercamiento al próximo álbum de la cantante. Por el momento, no se confirmó el título del disco ni su fecha de publicación, aunque Emilia adelantó que el material reflejará cambios en sus letras y en su manera de abordar distintas experiencias.

“Una Emilia que se empezó a cuestionar un montón de cosas que antes no lo hacía”, había señalado al hablar de esta transformación.