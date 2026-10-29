Murió Patrick Stewart a los 86 años, el actor de Star Trek y X-Men

El reconocido actor británico Patrick Stewart, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, murió a los 86 años, según informó este jueves 29 de octubre The Hollywood Reporter. El fallecimiento se habría producido el miércoles en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, el intérprete atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Su representante comunicó la noticia mediante un mensaje en el que también describió cómo fueron sus últimos momentos, acompañado por su esposa Sunny y personas cercanas.

El comunicado, reproducido por Deadline, señaló: “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

El comunicado de la familia y sus últimos momentos

El mensaje difundido por su entorno describió que Stewart estuvo acompañado por familiares y amigos durante sus últimos días. Según el comunicado, compartieron momentos de música en vivo, oraciones y recuerdos junto al actor.

La familia también solicitó que quienes desearan homenajearlo realizaran donaciones al centro de investigación sobre Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer's Foundation of America, especialmente a los programas destinados a acompañar a cuidadores.

La noticia fue confirmada por distintos medios estadounidenses, entre ellos The Hollywood Reporter, Deadline y Associated Press.

De Shakespeare a convertirse en el capitán de Star Trek

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su carrera comenzó en el teatro, donde desarrolló una extensa formación en obras clásicas antes de alcanzar reconocimiento internacional en el cine y la televisión.

A los 26 años ingresó en la Royal Shakespeare Company, una de las instituciones teatrales más importantes del Reino Unido. Allí interpretó diferentes personajes de William Shakespeare y consolidó una trayectoria que se extendió durante décadas.

Su gran salto a la fama llegó en 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. La serie permaneció siete temporadas en televisión y convirtió al personaje en uno de los referentes de la ciencia ficción.

Su papel en X-Men y el reconocimiento internacional

Stewart también alcanzó popularidad entre nuevas generaciones de espectadores gracias a su interpretación del profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en la saga cinematográfica X-Men.

El personaje, líder de los mutantes y fundador de la escuela para jóvenes con habilidades especiales, se convirtió en uno de los papeles más reconocidos de su carrera.

Además de sus trabajos en estas franquicias, Stewart participó en numerosas producciones cinematográficas, televisivas y teatrales. En 2010 recibió el título de caballero de la Orden del Imperio Británico por sus aportes al arte dramático.

Su fallecimiento cerró una trayectoria de casi seis décadas en los escenarios y las pantallas, marcada por personajes que alcanzaron reconocimiento internacional.