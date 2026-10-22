Murió a los 93 años Tom Skerritt, reconocido actor de Alien y Top Gun

El actor estadounidense Tom Skerritt murió este miércoles 21 de octubre a los 93 años, por causas naturales, según confirmó su representante a la revista Variety. El intérprete alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en películas como Alien, Top Gun y MASH, además de desarrollar una extensa trayectoria televisiva que le permitió obtener un premio Emmy.

La noticia de su fallecimiento generó repercusión en la industria cinematográfica estadounidense, donde Skerritt había construido una carrera de más de seis décadas. Su versatilidad le permitió interpretar personajes en producciones de ciencia ficción, acción, drama y comedia, convirtiéndose en un rostro familiar para distintas generaciones de espectadores.

"Estamos con el corazón roto por su muerte", expresó su familia en declaraciones al portal estadounidense TMZ. Sus allegados destacaron no solamente su trayectoria artística, sino también su personalidad y el compromiso que mantuvo con diferentes causas sociales.

Su recordado papel en Alien

Uno de los personajes más reconocidos de Skerritt fue Dallas, el capitán de la nave Nostromo en Alien, el octavo pasajero, la película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1979.

En aquella producción, el actor compartió elenco con Sigourney Weaver y apareció en primer lugar en los créditos. Su interpretación quedó asociada a una de las películas más influyentes del género.

Sin embargo, su participación estuvo cerca de no concretarse. Inicialmente, Skerritt había rechazado el proyecto porque contaba con un presupuesto reducido y todavía no tenía un director asignado. Finalmente, aceptó incorporarse al elenco y protagonizó uno de los grandes clásicos del cine.

El éxito de Top Gun junto a Tom Cruise

Otro de sus trabajos más populares llegó en 1986, cuando interpretó al comandante Mike "Viper" Metcalf en Top Gun, dirigida por Tony Scott.

En la película, Skerritt encarnó al instructor principal de la escuela de aviación militar donde se entrenaba Pete "Maverick" Mitchell, el personaje interpretado por Tom Cruise.

Su participación en aquella producción consolidó su reconocimiento internacional. La película se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de la década de 1980 y mantuvo su popularidad durante varias generaciones.

Una trayectoria de más de seis décadas

Tom Skerritt debutó en el cine en 1962 y participó en más de 40 películas. Entre sus trabajos más destacados se encontraron MASH, Alien, Top Gun, Magnolias de acero y Contacto.

Su carrera también tuvo una importante presencia en la televisión estadounidense. En 1993 recibió un premio Emmy por su interpretación en la serie Picket Fences, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

A lo largo de los años, el actor se destacó por su capacidad para interpretar personajes de diferentes características, desde figuras de autoridad hasta protagonistas de historias familiares y dramáticas.

El emotivo mensaje de su familia

Tras conocerse su fallecimiento, sus familiares difundieron un mensaje en el que recordaron aspectos de su personalidad que trascendieron su actividad profesional.

"Mientras que el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas", expresaron.

También señalaron que el intérprete se interesaba profundamente por la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el cuidado de la naturaleza y el acompañamiento a veteranos de guerra.

Por su parte, su representante destacó el profesionalismo que caracterizó al artista durante toda su carrera. "Tom fue un verdadero profesional y una inspiración para varias generaciones de actores", manifestó a Variety.