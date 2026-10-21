Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 años después de permanecer hospitalizado durante un período prolongado. El músico fue una de las voces pioneras del heavy metal argentino y dejó su huella en los comienzos de una de las bandas más reconocidas del rock nacional.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas. Blanch había desarrollado una extensa trayectoria musical, que incluyó su participación en grupos fundamentales para el nacimiento del rock pesado en el país, además de una carrera como solista.

Su nombre quedó especialmente vinculado con Rata Blanca, agrupación con la que grabó las voces de su primer álbum, publicado en 1988. Aunque se alejó del proyecto antes del lanzamiento del disco, sus interpretaciones permanecieron como parte de la historia de la banda.

Su paso por Rata Blanca y las canciones que dejó

En 1988, Saúl Blanch participó en la grabación del primer disco homónimo de Rata Blanca, una producción que marcó el comienzo de la trayectoria discográfica del grupo.

Su voz quedó registrada en canciones como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Sólo para amarte”, que posteriormente se convirtieron en clásicos de la formación.

Si bien Blanch decidió abandonar la banda, su participación resultó fundamental en aquella primera etapa. Con el paso de los años, Adrián Barilari se consolidó como uno de los vocalistas más reconocidos de Rata Blanca.

En 2013, Blanch volvió a compartir escenario con la agrupación durante una serie de conciertos realizados por su 25° aniversario. El reencuentro permitió recuperar parte de la historia inicial del conjunto y recordar las canciones que había interpretado décadas atrás.

Una trayectoria vinculada con los orígenes del heavy metal

Antes de su paso por Rata Blanca, Blanch había formado parte de Plus, una de las agrupaciones pioneras del rock pesado argentino durante la década de 1970.

Con esa banda participó en la grabación de tres discos: No pisar el infinito, Plus y Escuela de rock ’n’ roll, publicados entre 1976 y 1981.

Entre las canciones más recordadas de aquella etapa se encontró “Melancólica muchacha”, incluida en el álbum Plus.

El cantante también integró WC, otro proyecto relacionado con los primeros años del heavy metal nacional, aunque esa formación no llegó a publicar discos.

Su carrera solista y la despedida de sus allegados

Después de su salida de Rata Blanca, Blanch continuó desarrollando su carrera musical de manera independiente.

En 1990 publicó Fiel a sus fieles, mientras que en 2006 lanzó Refugiado, bajo el nombre artístico Saúl Blanch Revancha.

Tras conocerse su fallecimiento, el periodista especializado César Fuentes Rodríguez compartió detalles sobre la despedida del músico y señaló que sus familiares preferían atravesar el momento en la intimidad.

Según explicó, la familia le había comunicado que no se realizaría un velatorio. “Se fue como quiso. Todo rock”, expresó al recordarlo.

El periodista también propuso homenajear al cantante con un brindis y escuchando sus canciones, como una manera de mantener presente su legado musical.

La muerte de Saúl Blanch representó una pérdida para el rock argentino, especialmente para quienes siguieron los primeros años del heavy metal nacional y la historia de Rata Blanca.