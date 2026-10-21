Los Nocheros cerrarán en Paraná su gira por los 40 años: cómo será el espectáculo

REDACCIÓN ELONCE
El grupo folclórico se presentará el domingo 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones a las 21. En diálogo con Elonce, Rubén Ehizaguirre repasó las cuatro décadas de trayectoria, destacó el vínculo con el público y adelantó un espectáculo que recorrerá sus canciones más recordadas.
Los Nocheros cerrarán su gira por los 40 años en Paraná el próximo domingo 25 de octubre, con un espectáculo en el Centro Provincial de Convenciones que recorrerá distintas etapas de su trayectoria. La presentación iniciará a las 21 horas y las entradas se encuentran disponibles a través de Grada Ticket y en Flamingo Bar.
Rubén Ehizaguirre, integrante del reconocido conjunto folclórico, dialogó con Elonce y anticipó detalles de la presentación que marcará el cierre de los festejos por sus cuatro décadas de música. "Estamos felices, contentos de poder llegar una vez más y compartir este show de los 40 años, donde apelamos a la memoria auditiva, sensorial y emocional de toda la gente que siempre estuvo al lado de Los Nocheros", expresó el cantante.
El artista recordó el camino recorrido desde los comienzos del grupo y aseguró que el paso del tiempo estuvo acompañado por experiencias inolvidables. "Fueron 40 años que se pasaron con un vértigo tremendo. No los sufrimos, no ha sido una mochila pesada de llevar. Los hemos disfrutado de una manera increíble", afirmó.
Cuatro décadas de canciones que marcaron generaciones
Ehizaguirre destacó que el repertorio de Los Nocheros logró acompañar momentos importantes en la vida de distintas generaciones. Para el músico, esa conexión se explica por las historias cotidianas que transmiten sus canciones.
"Creo que el gran secreto de las canciones de Los Nocheros es lo que cuentan, lo que dicen. Son pequeñas historias de vida que le pueden pasar a cualquiera", sostuvo.
También señaló que el grupo cuenta con cerca de 30 discos y un amplio repertorio de temas recordados por el público. "No somos un grupo que tiene problemas para armar un repertorio, tenemos problemas para sacar canciones", expresó, al explicar las dificultades para seleccionar los temas de cada presentación.
Cómo será el espectáculo en Paraná
El cantante adelantó que el concierto tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá canciones de diferentes momentos de la historia del conjunto, desde sus primeras producciones hasta colaboraciones recientes con artistas de nuevas generaciones.
Además, remarcó la importancia del acompañamiento del público durante la gira aniversario. "Lo mejor que nos sucede desde que comenzamos esta gira de los 40 años es la respuesta de la gente en los shows y después los comentarios en las redes", manifestó.
Finalmente, invitó a los entrerrianos a participar del cierre de la gira y expresó su deseo de que sea una noche especial. "Espero que la gente que se llegue el domingo la pase hermoso, que sea un momento de reconexión", concluyó..