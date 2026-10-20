Murió Antonio Grimau, reconocido actor de televisión, cine y teatro: tenía 82 años

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de Antonio Grimau, quien desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas. Fue protagonista de numerosas telenovelas y recibió un Martín Fierro por su interpretación de Sandro.
Murió Antonio Grimau, uno de los actores más reconocidos del espectáculo argentino, con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, televisión y cine. La noticia de su fallecimiento fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió con un mensaje de reconocimiento a su extensa carrera artística.
"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino", expresó la entidad en una publicación.
El intérprete tenía 82 años y había nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Su verdadero nombre era Antonio Rebolini y comenzó a actuar a los 16 años, cuando participó de una convocatoria teatral en el teatro Charles Chaplin, ubicado en el barrio porteño de Almagro.
Una extensa trayectoria en el teatro argentino
Grimau se formó con Juan Carlos Gené, a quien consideraba una figura fundamental en su desarrollo profesional. Desde 1970 estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores, institución que destacó su compromiso con la actividad artística.
Entre sus numerosos trabajos teatrales sobresalieron Los invertidos, Vidas privadas, Cartas de amor, El acompañamiento, El reñidero, Yepeto, Hamlet, El avaro y La gata sobre el tejado de zinc caliente.
En 1990 protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros. La producción del Teatro San Martín representó uno de los momentos destacados de su carrera.
Su popularidad en televisión y el Martín Fierro por Sandro
En televisión, Antonio Grimau alcanzó una importante popularidad gracias a su participación en numerosas ficciones argentinas. Entre sus primeros trabajos figuraron Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Quiero gritar tu nombre y Cuatro hombres para Eva.
Posteriormente integró los elencos de Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Poliladron, Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Mujeres asesinas, Valientes y Herederos de una venganza, entre otras producciones.
Uno de sus papeles más recordados llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Por ese trabajo recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.
Sus películas, reconocimientos y últimos trabajos
Su carrera cinematográfica incluyó títulos como La Mary, Rolando Rivas, taxista, Los orilleros, Caballos salvajes, Secretos compartidos, Acrobacias del corazón y Angélica.
En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, como reconocimiento a su aporte al espectáculo nacional.
Grimau se mantuvo activo sobre los escenarios durante sus últimos años. Entre sus trabajos recientes figuró Vamo' los pibes, presentada en 2026 junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro. Al despedirlo, la Asociación Argentina de Actores expresó: "Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza".