La actriz Christina Applegate reveló que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple durante cinco años

Christina Applegate reveló que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple durante cinco años, una noticia que la dejó profundamente afectada, pese a que los médicos descartaron la enfermedad. La actriz estadounidense, conocida por sus participaciones en "Matrimonio con hijos", "Anchorman" y "Dead to Me", explicó que continúa atravesando problemas de salud y que todavía desconoce qué los provoca.

La artista compartió su experiencia en un nuevo episodio del podcast Messy, que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler. Allí relató cómo recibió la información después de años de tratamientos y dificultades físicas que modificaron su vida cotidiana.

"No es que como te habían diagnosticado mal de repente te sientes mejor. Al contrario, he empeorado", expresó Applegate. También reconoció que la noticia le provocó angustia, porque ahora deberá comenzar una nueva búsqueda para identificar el origen de sus síntomas.

Cómo descubrieron el diagnóstico erróneo

Según contó, hace algunos años su médica le propuso interrumpir el tratamiento para la esclerosis múltiple y observar cómo reaccionaba su organismo. La evolución posterior no fue la esperada para una persona con esa enfermedad, por lo que los especialistas decidieron revisar nuevamente su situación.

Después de realizar nuevas evaluaciones, los profesionales concluyeron que Applegate no padecía esclerosis múltiple. La actriz recordó el momento en que recibió la noticia: "Entró en mi habitación y me dijo: ‘Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple’".

Sin embargo, su reacción fue diferente de la que esperaban quienes la acompañaban. "Yo no estaba nada contenta. Todos los demás estaban muy contentos", manifestó. Además, reconoció: "Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa".

Por qué puede ser difícil diagnosticar la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que puede provocar alteraciones en la movilidad, la sensibilidad, el equilibrio y otras funciones neurológicas. Su diagnóstico requiere una evaluación clínica especializada y distintos estudios complementarios.

La neuróloga Marwa Kaisey explicó que los diagnósticos erróneos pueden producirse porque los síntomas varían entre pacientes y no existe una única prueba que confirme la enfermedad. "No es como si tuviéramos una prueba de embarazo que diga ‘sí, lo tienes’ o ‘no, no lo tienes’. Es una lista de criterios", señaló.

Por su parte, Elena Grebenciucova, neuroinmunóloga de Northwestern Medicine, indicó que algunas investigaciones sugieren que entre el 15% y el 20% de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple podrían no padecerla, según publicó la BBC. Esa estimación corresponde a estudios específicos y no debe interpretarse como una proporción universal.

Otras enfermedades pueden presentar síntomas similares

Los especialistas explicaron que determinadas alteraciones observadas mediante resonancias magnéticas también pueden aparecer en personas con migrañas, hipertensión arterial y otros problemas de salud. Por eso, los resultados deben interpretarse junto con la historia clínica.

La deficiencia de vitamina B12 también puede generar manifestaciones neurológicas semejantes, como hormigueos, dificultades de equilibrio y alteraciones cognitivas. Ante esa complejidad, los profesionales destacaron la importancia de evaluar otras posibles causas y considerar una segunda opinión especializada cuando existan dudas.

El neurólogo Michael Kornberg, de la Universidad Johns Hopkins, señaló que convivir durante años con un diagnóstico puede convertirlo en parte de la identidad de una persona. Por eso, descubrir que era incorrecto puede generar incertidumbre y un importante impacto emocional.

Los años de dificultades que atravesó la actriz

Applegate había anunciado públicamente su diagnóstico en agosto de 2021. Desde entonces, habló en distintas oportunidades sobre las dificultades para caminar y las limitaciones que experimentó durante su trabajo como actriz.

Durante el rodaje de "Dead to Me", producción de Netflix, necesitó utilizar elementos de apoyo para desplazarse. En entrevistas posteriores también describió el impacto emocional que tuvieron sus problemas de salud.

Ahora, tras conocer que el diagnóstico inicial fue descartado, Applegate deberá continuar con nuevas evaluaciones médicas para intentar identificar la causa de sus síntomas. La actriz aseguró que su estado no mejoró con esta revelación y que todavía enfrenta numerosas incertidumbres sobre su salud.