Fabián Gianola fue atropellado por un auto y deberá ser operado: "Me levantó por el aire"

El actor Fabián Gianola fue atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en la zona norte de Buenos Aires y sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos. El accidente ocurrió este martes, cuando un vehículo dobló en una esquina y lo embistió mientras caminaba por la senda peatonal. Debido a las lesiones, deberá ser operado este miércoles.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Pablo Layus en el programa Primicias Ya, de América TV. Posteriormente, el propio Gianola confirmó lo sucedido y brindó detalles del impacto, que le provocó una lesión importante en el brazo y la muñeca.

“Estaba en la calle Deheza y Melián. Cruzaba por la senda peatonal y, cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, me levantó por el aire”, relató el actor en diálogo con TN Show.

Cómo fue el accidente que sufrió Fabián Gianola

Según explicó, el impacto lo hizo caer sobre el pavimento y sufrió una lesión considerable al intentar amortiguar el golpe con uno de sus brazos.

“Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”, detalló.

Gianola destacó que, pese a la violencia del impacto, no sufrió lesiones en la cabeza ni perdió el conocimiento. “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, recordó.

El conductor del vehículo que lo atropelló llamó inmediatamente al 911 para solicitar asistencia. Minutos después llegaron efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Cuándo será operado y cómo sigue su estado de salud

El actor explicó que los profesionales de emergencias pretendían trasladarlo al Hospital Pirovano, pero decidió dirigirse a un centro médico vinculado con su cobertura de salud, ubicado en el shopping DOT.

“Me fui caminando con una policía al DOT, donde está mi prepaga. Me atendieron muy bien, me hicieron radiografías y me colocaron el yeso”, señaló.

Tras recibir las primeras atenciones, Gianola confirmó que será operado este miércoles a las 16 en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado”, explicó.

Finalmente, reconoció que continúa con molestias importantes como consecuencia de las lesiones y que necesita medicación para aliviar el dolor.

“Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes”, concluyó.