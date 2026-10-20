Emilia Mernes mostró su costado más casual en un carrusel con grabaciones, moda y Duki

Emilia Mernes compartió en Instagram un carrusel de su mes de octubre que reunió sesiones de grabación, salidas y momentos junto a Duki. La cantante alternó conjuntos deportivos, prendas de inspiración dosmilera y looks de entrecasa.

Una de las apuestas más llamativas fue un conjunto negro con detalles en verde neón y azul eléctrico, que mostró en selfies frente al espejo. El equipo combinó un crop top sin mangas, de cuello alto y cierre frontal, con un pantalón de tiro ultrabajo.

Según describió TN, las aberturas laterales del pantalón, sujetas por tiras a tono sobre las caderas, fueron uno de los detalles centrales del diseño. Los anteojos oscuros de marco envolvente reforzaron la impronta futurista del conjunto.

Del estilo dosmilero a las botas con plataformas

Para completar esa propuesta, Emilia Mernes llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio. El maquillaje incluyó labios delineados en un tono amarronado, en sintonía con la estética de los años 2000.

En otra de las imágenes, tomada en la calle, eligió una chomba amarillo pastel con un piano y notas musicales estampadas. La combinó con un minishort de cuero negro ajustado y medias negras translúcidas.

El protagonismo quedó en el calzado: botas negras de caña alta con plataformas, múltiples hebillas metálicas y tacos aguja. Con un té matcha en la mano, la cantante posó apoyada en una señal de tránsito.

Amarillo pastel para el estudio de grabación

El carrusel también mostró a Emilia Mernes durante una grabación, con un conjunto más relajado. Eligió una campera corta con elástico en el ruedo y un pantalón de jogging recto, ambos en amarillo pastel.

Acompañó el equipo con zapatillas blancas y el pelo suelto. Ese mismo conjunto apareció en una fotografía junto a Duki, en la que sumó una cartera al hombro.

En otra toma, dentro de un auto, volvió a las referencias dosmileras con una campera blanca estampada, ajustada y con capucha, junto a un pantalón holgado. Agregó anteojos de cristales marrones, una gorra a tono y brillo en los labios.

Las fotos con Duki

Duki también formó parte del repaso de octubre. En una de las imágenes vistió una bermuda negra amplia y una remera blanca que sobresalía por debajo de un buzo con capucha, letras grandes y mangas en contratono.

El rapero completó su vestimenta con medias largas y zapatillas negras, mientras Emilia mantuvo su conjunto amarillo pastel. Ambos posaron con prendas cómodas y de estilo urbano.

La publicación incluyó, además, una selfie de los dos en un sillón. Emilia Mernes llevaba un buzo gris de aspecto desgastado y Duki uno negro, con auriculares de vincha, en una escena de entrecasa que se sumó a las fotos de sus salidas y grabaciones.