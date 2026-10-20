Murió Marcela Ortíz, una de las figuras mediáticas de la televisión argentina en los años 90

La actriz y ex modelo tenía 61 años y murió tras sufrir un accidente. Manejaba un automóvil que se despistó, y cayó en una zanja, en el partido bonaerense de Tigre. Fue pareja de Raúl Taibo.
La ex modelo Marcela Ortíz, quien fue pareja del actor Raúl Taibo, murió en las últimas horas en un accidente automovilístico en el partido bonaerense de Tigre.
Fuentes policiales informaron que Ortíz, de 61 años, manejaba un automóvil que se despistó, posiblemente tras sufrir un paro cardíaco, y que cayó en una zanja.
Personal de bomberos intervino para sacar a la ex modelo del habitáculo del rodado, pero a pesar de que la ambulancia llegó rápido y se le hicieron maniobras de RCP, uso de desfibrilador e inyecciones de adrenalina, Ortíz no reaccionó y se constató su deceso en el lugar.
La hija de la ex modelo, Shelsian, de 26 años, confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales.
"Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta. Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés", escribió la joven en un posteo de Instagram.
"Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto. Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón", agregó Shelsian.
La hija de la ex modelo, fruto de la relación que tuvo con n el empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay, detalló que su madre sufrió un paro cardíaco que la hizo despistarse.
La víctima fue una de las mujeres denominadas "chicas Olmedo" ya que trabajó con el capocómico Alberto Olmedo, y también se destacó en el ámbito de la perfumería y las cadenas de joyería durante la década de los 90.
Asimismo, estuvo casada con Taibo, con quien se separó en no muy buenos términos, tras un conflicto legal entre ambos. También fue pareja de Guillermo Cópola.
Cómo fue el accidente
El siniestro ocurrió en Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre. La exmodelo y actriz, viajaba sola y fue asistida por bomberos y personal médico, quienes realizaron maniobras de reanimación sin éxito.
El episodio sucedió el sábado 18 de octubre, en el cruce de Dean Funes y Seguí. Personal del Comando de Patrullas de Tigre intervino tras un aviso por un accidente de tránsito. Personal del Comando de Patrullas de Tigre intervino tras un aviso por un accidente de tránsito.
El vehículo involucrado era un Renault Sandero que conducía la propia Ortiz. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el auto perdió el control, cayó a una zanja y colisionó en ese sector de Villa La Ñata. La mujer era la conductora y única ocupante del vehículo.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, la mujer ya se encontraba muerta cuando llegaron los servicios de emergencia. El personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos fueron en vano.
Según relató Fernanda Iglesias en su redes sociales, antes del accidente Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. “Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón”, escribió la periodista.
Luego, Ortiz habría continuado sola hacia su domicilio, momento en el que ocurrió el despiste. Iglesias agregó: “Mientras hacían las maniobras de RCP sonó su celular: era Samantha que quería chequear que su amiga había llegado bien a su casa. Cuando la Policía le contó lo ocurrido, fue hasta el lugar”.
El fallecimiento fue constatado en el lugar. La causa fue caratulada de manera provisoria bajo la denominación de “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que encabeza el fiscal Cosme Iribarren.
En la esquina donde ocurrió el accidente trabajaron peritos, mientras que la fiscalía solicitó una operación de autopsia. Esas medidas buscarán determinar tanto la causa médica precisa de la muerte como la secuencia que derivó en el despiste del vehículo.
Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si el accidente fue consecuencia de una descompensación previa o si la muerte se produjo a raíz del impacto. Familiares de Ortiz informaron a los efectivos policiales que la exmodelo tenía patologías cardíacas. Ese antecedente fue incorporado a las actuaciones judiciales y será tenido en cuenta en el análisis forense.