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Se entregaron los premios ACE 2026 al teatro: todos los ganadores

La 35º ceremonia de entrega de los galardones a las obras de teatro se llevó a cabo este lunes. El ACE de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori.

20 de Octubre de 2026
Premios ACE 2026
Premios ACE 2026

La 35º ceremonia de entrega de los galardones a las obras de teatro se llevó a cabo este lunes. El ACE de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori.

En la noche del lunes se realizó la 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE), en el Teatro El Nacional, y abarcó a 31 rubros que fueron parte de los distintos roles de las obras teatrales que fueron realizadas entre 2025 y 2026.

 

El galardón de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori que agradeció: "No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura".

 

Las obras con mayor cantidad de nominaciones fueron “Company”, con 11 nominaciones; “Hairspray”, con 9 nominaciones, al igual que “La obra”, “Invasiones I” y “Billy Elliot”.

 

Se otorgaron reconocimientos a la trayectoria a Silveyra, Casán y al intérprete Jorge Ferrari; así como a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Además, se realizó un homenaje "In memorian", con la actuación de Julia Zenko que interpretó "Honrar la vida".

Todos los ganadores

 

Autora/Autor:

Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

 

Directora/director de comedia:

Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

 

Actuación en obra para un solo personaje:

Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)

 

Director general de musical/Music hall/Café concert:

Fernando Dente (Hairspray)

 

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:

Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

 

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

Julia Calvo (Misery)

 

Coreografía:

Vanesa García Millán (Hairspray)

 

Música original:

Martín Bianchedi (Misery)

 

Iluminación:

David Seldes (Company)

 

Sonido:

Gastón Brisky (Hairspray)

 

Revelación:

Damián Betular (Hairspray)

 

Vestuario:

Stella Maris Müller (Anastasia)

 

Actuación femenina en teatro alternativo:

Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

 

Actuación masculina en musical:

Fernando Dente (Company)

 

Musical:

Hairspray

 

Dirección musical:

Gaby Goldman (Billy Elliot)

 

Music Hall/Café concert

The Opera Locos

 

Obras en teatro alternativo

La muerte de un viajante

 

Infantil:

La flauta mágica

 

Escenografía:

Mariana Tirantte (La obra)

 

Producción

Club Media y Olga (Hairspray)

 

Actuación masculina en teatro alternativo:

Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

 

Espectáculo de humor

Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

 

Dirección en teatro alternativo

Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

 

Actuación femenina en musical (Empate)

Alejandra Radano (Company)Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

 

Actor en comedia:

Diego Capusotto (Tirria)

 

Actriz en comedia

Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)

 

Comedia:

Berlín Berlín

 

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:

Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

 

Drama y/o Comedia dramática

La obra

 

Dirección de drama y/o comedia dramática:

Mariano Pensotti (La obra)

Temas:

Premios ACE 2026 teatro ganadores
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