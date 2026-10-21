Luck Ra anunció su nueva canción con una posible indirecta a La Joaqui: “El que se la queda pierde”

Luck Ra presentó un adelanto de su nueva canción junto a Khea y volvió a quedar en el centro de las especulaciones por su separación de La Joaqui. La frase “El que se la queda pierde” fue interpretada como una indirecta hacia su expareja, a tres meses de la ruptura.

El anuncio llegó mediante un video en el que el cordobés aparece vestido de cocinero y recibe a Khea con una hamburguesa. La escena comienza con humor, pero cambia de tono cuando la conversación gira hacia una relación terminada.

Según publicó Infobae, el adelanto también provocó una reacción de Tiago PZK, quien compartió en sus redes una imagen en la que se lo ve sonriendo hacia la cámara, acompañada por emojis.

El guiño a “Hola perdida”

“Ya está la hamburguesa, caballero”, dice Luck Ra al comienzo del video. Cuando Khea pregunta por la comida, el cantante responde que está “renegando con la perdida”, en un juego de palabras con uno de sus temas más conocidos.

Khea le ofrece un trago y plantea el giro que introduce el nuevo adelanto: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”.

"Luck Ra": Porque Khea anunció "el que se la queda pierde" con Luck Ra, que llamó al creador de "ayer me llamó mi ex" para hacerle un tema a la ex, un genio. https://t.co/00tdL0H7IE — Tendencias (@TTendenciaX) October 20, 2026

La letra que se escucha después habla de una ruptura, del dolor provocado por una expareja y de la decisión de no competir por ella. Ese contenido, sumado al título, alimentó las asociaciones con La Joaqui, aunque el video no identifica a una destinataria.

La reacción de Tiago PZK

Después de la publicación de Luck Ra, Tiago PZK se mostró recostado, con una gorra clara y una camiseta blanca sin mangas. Su sonrisa y los emojis que agregó al posteo fueron leídos como una reacción al adelanto.

🎶 Luck Ra y Khea anunciaron su nueva colaboración, “EL QUE SE LA QUEDA PIERDE” La dupla ya había hecho “Hola Perdida” https://t.co/xE2IWrgRhq — Fefe (@fedeebongiorno) October 20, 2026

El intercambio se produjo después de semanas de declaraciones y publicaciones vinculadas con la separación.

La Joaqui había asegurado en un descargo que preservó información que podía dejar mal parado a su entonces pareja, sin precisar los hechos a los que se refería.