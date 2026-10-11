La Joaqui confesó que se siente “descartable” y Pergolini la sorprendió con un fuerte consejo

La Joaqui sorprendió al confesar que se siente “descartable” dentro de la industria musical, durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido. La cantante habló de sus inseguridades profesionales y de cómo estas afectan su vida personal, mientras atraviesa una etapa marcada por su separación de Luck Ra y el comienzo de su relación con Tiago PZK.

La conversación comenzó cuando Pergolini le preguntó cómo imaginaba su futuro ante los posibles cambios en la escena musical. La artista respondió con una frase que llamó la atención del conductor: “Primero que nada espero que me encuentre, porque a veces uno se resigna”.

Ante esa declaración, el presentador quiso saber si tenía miedo de perder su lugar en la música. La intérprete de RKT reconoció que ese temor formaba parte de su vida cotidiana y explicó que muchas veces trasladaba esas preocupaciones a sus vínculos personales.

La confesión de La Joaqui sobre sus inseguridades

“Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable. Y a veces la Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: ‘¿No me querés más?’”, confesó la cantante, al referirse a la diferencia entre su personaje artístico y su identidad personal.

Pergolini intentó mostrarle el reconocimiento que había conseguido a través de su carrera y le recordó el cariño de sus seguidores. “Joaqui, pero ¿qué necesitás? La gente te ama. ¿Cuántos seguidores tenés? Por poner una cosa tonta como seguidores”, le preguntó.

Sin embargo, la artista sostuvo que la popularidad en las plataformas digitales no siempre reflejaba el reconocimiento verdadero. “La realidad no son los seguidores”, respondió, aunque luego estimó que tenía alrededor de seis millones.

El contundente consejo de Mario Pergolini

El conductor le explicó que las críticas negativas no debían opacar el afecto de quienes disfrutaban de su música. En ese sentido, destacó que el público elegía sus canciones porque encontraba algo con lo cual identificarse.

“Lo hace porque le gusta, porque lo representarás. Después la gente podrá decir un montón de cosas”, reflexionó Pergolini, antes de compartir una recomendación personal que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

“Entonces, Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutá las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas”, expresó.

Finalmente, el conductor cerró su reflexión con una frase que despertó aplausos entre los presentes: “Pero ¿sabés qué? Que la chupen, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos”.

Un presente marcado por su vida sentimental

Las declaraciones de La Joaqui se produjeron en medio de la atención mediática por su ruptura con Luck Ra y su nueva relación con Tiago PZK, situaciones que generaron comentarios y cuestionamientos en las redes sociales.

La cantante ya había respondido públicamente a las versiones sobre su separación y aseguró que nunca había sido desleal durante su anterior relación.

En esta oportunidad, dejó de lado las controversias sentimentales para hablar sobre sus temores profesionales y la presión que siente por mantenerse vigente en una industria musical en constante transformación.