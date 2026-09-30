La Joaqui contó cuándo comenzó su romance con Tiago PZK: “Yo jamás fui desleal”

La Joaqui dio su versión sobre la separación de Luck Ra y aclaró los tiempos de su nueva relación con Tiago PZK. En un mensaje publicado en su canal de difusión, aseguró que estaba soltera cuando comenzó a salir con otra persona y rechazó las versiones de infidelidad: “Yo jamás fui desleal”.

La cantante situó el final de su relación anterior a principios de julio y explicó que la ruptura no se comunicó inmediatamente. “Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera”, detalló.

Su descargo llegó después de que su romance con Tiago PZK se hiciera público con fotografías en Instagram. “Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”, manifestó al comienzo del mensaje, en el que también cuestionó declaraciones sobre su intimidad.

Por qué la separación se mantuvo en privado

Según relató La Joaqui, antes de que trascendiera la ruptura intentó acordar cómo comunicarla para evitar una mayor exposición. Aseguró que, cuando la situación comenzó a conocerse a partir de un stream, eligió inicialmente mantener las conversaciones en el ámbito privado.

La artista explicó que esa decisión estuvo relacionada con el afecto que conservaba por su vínculo anterior. “Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”, expresó. También sostuvo que algunas personas que conocían la relación habían hablado públicamente sobre cuestiones que consideraba privadas.

Al referirse a cómo atravesó la separación, describió momentos de angustia durante sus actividades cotidianas. “Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”, señaló.

El reclamo por el cuidado de su intimidad

En otro tramo del mensaje, La Joaqui afirmó que recibió disculpas en privado por situaciones en las que se sintió “profundamente irrespetada”. Sin dar detalles sobre esos episodios, aclaró que no publicará conversaciones ni expondrá a otras mujeres para respaldar su relato.

“No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia”, sostuvo. Luego diferenció el trato hacia su figura pública del que, según expresó, recibió en el plano personal: “Sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”.

La cantante también negó haber organizado una campaña de difamación contra su expareja. Explicó que las reacciones de personas de su entorno al verla angustiada no significan que ella haya impulsado acciones contra alguien y cuestionó que se modificaran hechos de una historia de la que también fue parte.

Su respuesta a las críticas por el nuevo romance

Sobre su nueva etapa sentimental, La Joaqui rechazó que terceros establezcan cuánto tiempo debería permanecer sola después de una separación. “Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero”, afirmó.

“Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”, agregó. En esa línea, explicó que conservar sentimientos por una relación anterior no implica querer retomarla: “Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella”.

Al finalizar, la artista expresó que busca cerrar ese capítulo y pidió a sus seguidores que no ataquen a nadie en su nombre. “Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, sostuvo, y añadió: “Tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”.