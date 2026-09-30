Hallaron al conductor que chocó y huyó en Paraná: no tenía documentación para circular

Hallaron al conductor que chocó y huyó en Paraná

Localizaron y secuestraron el Dodge 1500 que había chocado desde atrás a un motociclista y cuyo conductor se retiró del lugar. El automóvil fue interceptado este martes por la noche sobre avenida Zanni, pasando calle Balbín, en Paraná.

El conductor, un hombre de 72 años, no contaba con documentación habilitante para conducir ni pudo presentar los papeles correspondientes al vehículo, según informó la Policía a Elonce.

La Fiscalía dispuso su correcta identificación y determinó que quedara supeditado a la causa judicial en trámite. Además, ordenó el secuestro del automóvil para la realización de las pericias.

El choque ocurrió mientras esperaba el semáforo

El siniestro vial se produjo alrededor de las 18:50 del martes, en la intersección de avenida De las Américas y calle Larralde.

Un hombre de 32 años se encontraba detenido sobre una motocicleta Bajaj Rouser de 160 centímetros cúbicos, mientras aguardaba que el semáforo habilitara el paso.

En ese momento, la moto fue colisionada desde atrás por un Dodge 1500 de color anaranjado. Después del impacto, el automovilista continuó su marcha y se retiró del lugar.

La secuencia quedó registrada en un video difundido por Elonce. Según relataron testigos, el vehículo habría cruzado posteriormente un semáforo en rojo.

El motociclista sufrió traumatismos

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la calzada y sufrió lesiones en la pierna derecha y el hombro izquierdo.

El hombre permaneció consciente y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Martín, donde recibió asistencia médica y quedó a la espera de estudios para determinar el alcance de los traumatismos.

Tras el choque, las características del automóvil fueron comunicadas a las diferentes dependencias policiales para iniciar su búsqueda.

Hallaron al conductor que chocó y huyó en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Localizaron el auto casi tres horas después

Alrededor de las 21:40, personal de la División 911 y Videovigilancia divisó el Dodge 1500 cuando circulaba por avenida Zanni, luego de pasar calle Balbín, en el ingreso a barrio Capibá.

Los funcionarios interceptaron el vehículo e identificaron al hombre de 72 años que se encontraba al volante.

Durante el control constataron que carecía de la licencia habilitante para conducir y tampoco tenía la documentación correspondientes al automóvil.

Hallaron al conductor que chocó y huyó en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

En el lugar trabajó personal de la División Accidentología, dependiente de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las tareas periciales correspondientes.

La Fiscalía de Investigación y Litigio en turno ordenó identificar correctamente al conductor y dejarlo vinculado a la investigación.

También dispuso el secuestro del Dodge 1500 para avanzar con las pericias que permitirán determinar su participación en el siniestro vial.

La causa continuará con el análisis de las imágenes, los informes médicos sobre las lesiones del motociclista y las actuaciones realizadas por Policía Científica.

Hallaron al conductor que chocó y huyó en Paraná: no tenía documentación para circular

Al respecto, el subjefe de la División 911, Guillermo González apuntó a Elonce que el automovilista “puso en peligro a los transeúntes que en un determinado momento se colocan en la parte delantera del rodado para evitar de que este se retire, pero aun así emprende la huida”.

En la oportunidad, el comisario valoró “el aporte del vecino, del ciudadano, como fundamental en cualquier tipo de hecho; no solamente en este en este caso, sino ante un robo o cualquier otra situación de urgencia o emergencia, para la colaboración al hacer de la Policía”.