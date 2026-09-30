Se cumple la primera jornada del paro docente tras la falta de acuerdo en la paritaria salarial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) inició este miércoles un paro docente de 48 horas, luego de que la negociación salarial con el Gobierno provincial concluyera sin acuerdo. La medida continuará durante el jueves 1º de octubre y afectará la actividad en las escuelas entrerrianas.

La huelga fue definida por el Congreso Extraordinario de AGMER, que se reunió el viernes pasado en Paraná y resolvió rechazar por considerarla “insuficiente” la propuesta presentada por el Ejecutivo.

La decisión fue comunicada formalmente durante la audiencia paritaria celebrada este lunes, en la que participaron representantes del sindicato mayoritario y de las demás organizaciones docentes.

Una propuesta considerada insuficiente

La oferta que había sido presentada a los trabajadores contemplaba un aumento remunerativo del 3,5% para septiembre, un 1,5% en noviembre y otro 2% en diciembre.

El esquema preveía, además, modificar la base de cálculo en cada mes en el que se aplicara un incremento. Sin embargo, después de analizar la propuesta en las seccionales, el Congreso de AGMER resolvió rechazarla.

Durante la audiencia del lunes, el Gobierno entrerriano comunicó que no presentaría una nueva mejora salarial en esa instancia.

Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo informó que aplicaría por decreto solamente el incremento del 3,5% correspondiente a septiembre.

Paritaria docente.-

Tres jornadas sin actividad

El paro provincial se desarrollará durante este miércoles 30 de septiembre y el jueves 1º de octubre. La medida comprende a los establecimientos educativos públicos de los diferentes niveles y modalidades.

Con estas dos jornadas, el sector docente acumulará 12 días de paro desde el inicio del ciclo lectivo 2026.

De esta manera, los estudiantes no tendrán clases en tres días de la semana debido a que el martes no hubo actividad escolar por el feriado provincial en honor a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos.

El conflicto volvió a profundizarse después de la finalización de la audiencia paritaria sin una propuesta superadora y tras la confirmación de que el aumento de septiembre se otorgará unilateralmente.

La negociación continuará

Los incrementos correspondientes a noviembre y diciembre no serán aplicados automáticamente, debido al rechazo expresado por los sindicatos.

Los salarios de los próximos meses deberán volver a discutirse en una nueva convocatoria entre el Gobierno provincial y los representantes docentes.

AGMER mantuvo su reclamo por una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y sostuvo que la oferta presentada no respondía a las necesidades del sector.

Mientras tanto, el Gobierno confirmó la liquidación del aumento remunerativo del 3,5% para septiembre y dejó abierta la negociación de los meses siguientes.