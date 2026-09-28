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Tras rechazar la oferta salarial, AGMER confirmó un paro docente de 48 horas

El gremio docente realizará una medida de fuerza el 30 de septiembre y 1º de octubre tras rechazar por “insuficiente” la propuesta salarial. El Gobierno anunció que otorgará por decreto un aumento del 3,5% y llevará el salario inicial a unos $910.000.

28 de Septiembre de 2026
Docentes entrerrianos anunciaron paro.
Docentes entrerrianos anunciaron paro.

El gremio docente realizará una medida de fuerza el 30 de septiembre y 1º de octubre tras rechazar por “insuficiente” la propuesta salarial. El Gobierno anunció que otorgará por decreto un aumento del 3,5% y llevará el salario inicial a unos $910.000.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó un paro provincial docente de 48 horas para el miércoles 30 de septiembre y jueves 1º de octubre, luego de que la negociación salarial con el Gobierno entrerriano concluyera sin acuerdo este lunes.

 

La medida de fuerza había sido definida por el Congreso de AGMER, que se reunió el viernes pasado en Paraná y resolvió rechazar por “insuficiente” la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. La decisión fue comunicada formalmente durante la audiencia paritaria desarrollada este lunes.

En la reunión participaron los representantes paritarios de AGMER junto con los demás sindicatos docentes. El Gobierno comunicó que no presentaría una mejora en esta instancia y que aplicaría por decreto el incremento correspondiente a septiembre.

 

Paro docente durante dos días

 

De esta manera, AGMER llevará adelante dos jornadas consecutivas de paro en las escuelas entrerrianas. La medida abarcará el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1º de octubre.

El conflicto se profundizó luego de que el Congreso del sindicato considerara insuficiente el esquema salarial ofrecido por la Provincia. La propuesta que había llegado a las bases contemplaba aumentos remunerativos del 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre, modificando la base de cálculo en cada mes en el que se produjera un incremento.

Sin embargo, ante el rechazo de los gremios, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente el incremento del 3,5% correspondiente a septiembre, mientras que los salarios de los próximos meses deberán volver a negociarse en una nueva convocatoria.

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paro docente Agmer paro en Entre Ríos docentes entrerrianos paritaria docente
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