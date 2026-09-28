Pidieron la detención de Spagnuolo por las irregularidades detectadas en la ANDIS

El abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la causa que investiga presuntas coimas e irregularidades en contrataciones del organismo. La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo y deberá ser evaluada por el magistrado.

El planteo se produjo luego de que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados. En el caso se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita vinculada con adjudicaciones de contrataciones públicas del sector farmacéutico.

Dalbón fundamentó su pedido en “los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”. Los informes incorporados describieron presuntas diferencias de precios, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se habrían correspondido con los adjudicados.

Los argumentos para pedir la detención

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo”, sostuvo Dalbón en su presentación judicial, según publicó NA.

El abogado señaló que los nuevos elementos describieron una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que, según su planteo, “se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público” mientras Spagnuolo se encontraba al frente de la ANDIS.

Entre los argumentos expuestos para solicitar la detención, Dalbón hizo referencia al procesamiento del exfuncionario y a su presunto rol dentro de la maniobra investigada. La Cámara Federal confirmó días atrás su procesamiento al considerar reunidos elementos sobre irregularidades en la incorporación y selección de proveedores, simulación de competencias y mayores costos abonados.

Plantearon riesgo de entorpecimiento y fuga

Dalbón también argumentó que existiría un posible “peligro de entorpecimiento” de la investigación y sostuvo que Spagnuolo podría tener capacidad para destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba.

Asimismo, planteó el riesgo de que pudiera influir sobre testigos o peritos. Entre las medidas de prueba todavía pendientes se encuentra un peritaje destinado a determinar si la voz registrada en los audios que forman parte de la investigación corresponde al exfuncionario.

El escrito también solicitó evaluar un eventual “peligro de fuga”. Spagnuolo tiene vigente una prohibición de salida del país desde el inicio de la investigación, mientras que la decisión sobre el nuevo pedido de detención quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo.

El procesamiento de Spagnuolo

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el 22 de septiembre el procesamiento de Spagnuolo. La resolución fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal, la investigación apunta a determinar la existencia de una asociación ilícita que habría obtenido ganancias millonarias mediante adjudicaciones indebidas de contrataciones públicas vinculadas con medicamentos.

La Cámara sostuvo que los elementos reunidos evidenciaron, entre otros aspectos, una “irregular incorporación de los proveedores”, mecanismos arbitrarios para seleccionarlos, simulación de competencia y mayores costos cotizados y abonados. La investigación judicial continúa y las responsabilidades penales deberán determinarse durante el proceso.