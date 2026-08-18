Acusaron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, de tentativa de femicidio tras el ataque a tiros a su ex pareja

La Fiscalía de Bolivia acusó al ex asesor de Javier Milei por un ataque a balazos contra su exnovia Nadia Beller, quien permanece internada. La mujer lo señaló como presunto autor intelectual y afirmó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.
La Fiscalía de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio por el ataque a tiros que sufrió el lunes por la noche su ex pareja, la abogada Nadia Shirley Beller Delgado, en Santa Cruz. El argentino quedó detenido y las autoridades anticiparon que investigarán si existieron otros autores intelectuales detrás del atentado.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, señaló que la investigación no se limitará a determinar la eventual responsabilidad de Cerimedo, sino que buscará establecer quiénes planificaron el ataque y qué relación tuvieron con los hombres que dispararon contra Beller.
Cerimedo, ex asesor del presidente Javier Milei y actual asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires, pocas horas después del ataque. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía comunicó además que permanecerá detenido ante un posible riesgo de fuga, publicó Noticias Argentinas.
Cómo fue el ataque contra Nadia Beller
El atentado ocurrió el lunes por la noche, cuando Beller había llegado hasta un hotel de Santa Cruz tras ser convocada por un supuesto compromiso laboral.
De acuerdo con la reconstrucción difundida, hombres vestidos como repartidores llegaron al lugar en una motocicleta que había sido robada. Uno de los atacantes abrió fuego contra la mujer, mientras que también le sustrajeron la cartera y el teléfono celular. Posteriormente escaparon en otro vehículo.
DETENIDO UN EXASESOR DE MILEI 🚨 Se difundieron imágenes del ataque a tiros contra Nadia Beller, abogada y activista, ocurrido durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 🎥 Las cámaras de seguridad muestran a dos personas vestidas como… pic.twitter.com/06WQaPSehc— MDZ Mendoza (@mdz_radio) August 18, 2026
Beller sufrió múltiples heridas de bala y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Santa Cruz, donde permanecía internada en terapia intensiva. Desde el hospital señaló directamente a Cerimedo como responsable de haber ordenado el ataque.
“Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó Beller en declaraciones al medio boliviano DTV. Al describir el momento del atentado, agregó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.
“Yo estoy segura de que ha sido él”
Horas después, Beller brindó una entrevista a Radio Rivadavia desde el lugar donde permanecía internada y volvió a responsabilizar a Cerimedo. La mujer sostuvo que había mantenido una relación sentimental con él y que planeaba denunciarlo por presuntas agresiones.
Ante la consulta sobre por qué consideraba que Cerimedo estaba detrás del ataque, respondió: “Porque él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones”.
LA EXPAREJA DE CERIMEDO LO ACUSÓ POR EL ATAQUE A BALAZOS Nadia Beller acusó al exasesor de Javier Milei por el atentado que sufrió y lo calificó como una tentativa de feminicidio. Afirmó que dos sicarios disfrazados de repartidores le dispararon frente a un hotel y que… pic.twitter.com/9ws7dsBcjQ— Clarín (@clarincom) August 18, 2026
Beller afirmó que durante la relación había conocido información personal y política vinculada con el ex asesor. También sostuvo que, luego de descubrir otra presunta infidelidad, lo confrontó y Cerimedo la habría golpeado.
“Yo estoy segura de que ha sido él”, enfatizó al referirse a la presunta autoría intelectual del atentado.
Según su relato, antes del ataque le había comunicado que realizaría una denuncia. “Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, manifestó.
Aseguró que está embarazada
Durante la entrevista, Beller también aseguró que estaba embarazada de cuatro semanas y afirmó que Cerimedo era el padre.
La mujer contó que sabía que él estaba casado cuando comenzaron su vínculo, pero aseguró que Cerimedo le había manifestado que estaba separado de su esposa, Natalia Basil.
“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos. Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, relató Beller.
La abogada sostuvo que después de ese episodio comenzaron los reclamos y las discusiones dentro de la relación.
Las acusaciones vinculadas con el caso Andis
Durante su testimonio, Beller realizó además graves acusaciones contra Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, vinculadas con la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Se trata, en este caso, de afirmaciones realizadas por la denunciante que deberán ser corroboradas judicialmente.
Beller aseguró que ambos habrían filtrado los audios que derivaron en aquella investigación. “Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo.
Luego amplió su versión: “Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ‘Es una corrupta’ y dice: ‘No, qué va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei’. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, afirmó.
Beller también acusó a Cerimedo de presuntamente “lavar dinero” en Bolivia. Hasta el momento, esas afirmaciones forman parte de las acusaciones públicas realizadas por la mujer y no implican que los hechos mencionados hayan sido probados.
La investigación busca a los autores del atentado
El fiscal general Roger Mariaca adelantó que los investigadores intentarán determinar quiénes participaron de la planificación y ejecución del ataque. La pesquisa buscará identificar a los sicarios y establecer posibles vínculos con quienes habrían ordenado el atentado.
La situación procesal de Cerimedo quedó así ligada a una acusación por tentativa de femicidio. Su detención se mantendrá mientras avanza la investigación debido al riesgo de fuga señalado por las autoridades bolivianas.
Beller, mientras tanto, manifestó temor por su seguridad incluso después del ataque. “No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad”, expresó.