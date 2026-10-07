Murió Piero, una de las grandes voces de la canción latinoamericana: era autor de “Para el pueblo lo que es del pueblo”

El músico comenzó su carrera en los años ‘60 y se convirtió en una figura clave de la música latinoamericana. Sus canciones se convirtieron en un símbolo de lucha popular. “Mi viejo”, era una de las más conocidas.
Piero, una de las voces más representativas de la canción de autor en América Latina, falleció a los 81 años. De acuerdo con el medio argentino Clarín, con personas cercanas a su entorno, el artista atravesaba un delicado estado de salud en los últimos días.
El cantautor argentino construyó una trayectoria marcada por letras que reflejaban inquietudes sociales, humanas y políticas. Durante las décadas de mayor auge de la canción de protesta, sus composiciones se convirtieron en referencia para varias generaciones que encontraron en su música una forma de expresar inconformidades y esperanzas.
Su legado también trascendió las fronteras de su país. Al igual que otros exponentes de la canción latinoamericana, desarrolló una parte importante de su carrera en el exterior, donde encontró una amplia audiencia y un reconocimiento constante.
A través de un mensaje, las cuentas del cantante confirmaron su muerte. "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", escribieron.
Recordaron, también, el legado del cantautor: "su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", concluyen.
¿De qué murió Piero?
En diálogo con La FM, fuentes cercanas al equipo del cantante revelaron que el pasado martes tuvo que ser hospitalizado por un cuadro de neumonía. El cantante falleció en Buenos Aires.
En lo que respecta a su última publicación en redes sociales, días atrás, el músico expresó su agradecimiento a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por incluir su voz del tema “Io Vengo” para la apertura del desfile de verano 2027 en París.
“Es muy fuerte escuchar mi voz alli en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”.