País europeo ofrece una visa para argentinos: permite vivir un año y trabajar por 14 euros la hora

Alemania ofrece una visa para argentinos de entre 18 y 30 años que permite vivir hasta un año en el país y realizar trabajos temporales que pagan alrededor de 14 euros por hora, según el tipo de empleo. Se trata del programa Working Holiday, una alternativa que combina turismo con la posibilidad de generar ingresos para financiar parte de la estadía.

El objetivo principal del permiso debe ser conocer Alemania y viajar, mientras que el empleo funciona como complemento. Por ese motivo, aunque la residencia puede extenderse durante 12 meses, solamente se permite trabajar durante un máximo de seis meses en total, en una o varias empresas.

Además, quienes accedan al programa pueden realizar cursos de perfeccionamiento e instrucción durante un máximo de seis meses y viajar por otros países del espacio Schengen, bajo las condiciones migratorias correspondientes.

Qué permite hacer la Working Holiday

La visa permite múltiples entradas y salidas de Alemania mientras se encuentre vigente. Los argentinos pueden participar del programa una sola vez y deben tener entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud.

Una vez instalados en una vivienda, los viajeros deben registrar su domicilio durante las primeras dos semanas posteriores a la mudanza. Este procedimiento se conoce como Anmeldung.

Entre las ventajas del programa aparece la posibilidad de recorrer Alemania y utilizarlo como punto de partida para visitar otros destinos europeos, como España, Francia e Italia.

Cuáles son los requisitos para argentinos

Para postularse es necesario contar con pasaporte vigente y con al menos dos páginas libres. Su validez debe extenderse como mínimo tres meses después de la fecha prevista para abandonar Alemania.

También se solicitan el formulario correspondiente, declaraciones firmadas, fotografía biométrica, carta de motivación personalizada, currículum y certificado nacional de antecedentes penales.

Además, los postulantes deben acreditar fondos para afrontar los primeros tres meses, por aproximadamente 1.300 euros más el dinero destinado al alojamiento. A esto se suma un pasaje de regreso o la acreditación de otros 1.000 euros para poder adquirirlo, publicó LN.

Seguro médico y otros gastos

Otro requisito indispensable es contratar un seguro médico y de accidentes para toda la estadía. La cobertura mínima requerida es de 30.000 euros y debe incluir repatriación sanitaria y de restos.

Para solicitar la Working Holiday no es obligatorio saber alemán. Sin embargo, contar con conocimientos del idioma puede ampliar las posibilidades de acceder a determinados empleos.

El arancel del trámite es de 75 euros, abonados en pesos argentinos según el tipo de cambio utilizado por la representación alemana. Solicitar el turno, en cambio, no tiene costo.

Cómo solicitar la visa

Quienes quieran tramitar la Working Holiday desde Argentina deben anotarse primero en una lista de espera y posteriormente presentarse personalmente en el Consulado alemán en Buenos Aires, independientemente de la provincia en la que residan.

Según la información difundida sobre el procedimiento, la espera para recibir el correo electrónico con la asignación del turno puede rondar los tres meses y la cita se comunica aproximadamente cuatro semanas antes.

El programa no establece un cupo máximo de participantes, aunque la cantidad de turnos disponibles es limitada. Una vez presentada formalmente la solicitud, el procesamiento puede demorar alrededor de una semana, sin contabilizar el período previo de espera.

De qué se puede trabajar en Alemania

La búsqueda laboral dentro del programa está orientada principalmente a empleos ocasionales y de corta duración. Gastronomía, hotelería, limpieza y logística aparecen entre los sectores donde pueden encontrarse oportunidades.

En gastronomía, por ejemplo, pueden ofrecerse puestos como ayudante de cocina, lavaplatos o personal de atención. En hotelería aparecen trabajos vinculados con la limpieza de habitaciones y el servicio de desayuno.

También existen posibilidades en depósitos y centros logísticos, con tareas de empaquetado, clasificación y preparación de pedidos. Cada empleador determina sus requisitos de experiencia e idioma.

Cuánto se puede ganar

Para 2026, el salario mínimo general para una jornada de 20 horas semanales equivale aproximadamente a 1.205 euros mensuales, mientras que una mayor carga horaria incrementa proporcionalmente la remuneración.

En el caso de los empleos temporales a los que habitualmente acceden quienes cuentan con una Working Holiday, la referencia se ubica en torno a los 14 euros por hora, aunque la cifra puede variar según actividad, empresa y convenio.