La ultraderecha alemana consiguió el 44% en elecciones regionales: "Hemos hecho historia", dijo el candidato

El candidato de la AfD Ulrich Siegmund festeja con sus colegas

Alternativa para Alemania (AfD) consiguió este domingo un resultado histórico en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde se impuso con el 44% de los votos y quedó muy por delante de sus principales competidores.

De acuerdo con los datos difundidos por las cadenas públicas alemanas ARD y ZDF, la formación ultraderechista obtuvo 39 bancas en el Parlamento regional, mientras que la mayoría absoluta está fijada en 42 escaños.

“Hemos hecho historia”, celebró el candidato principal de AfD, Ulrich Siegmund, tras conocerse los primeros resultados.

La CDU sufre un resultado histórico

La elección también representó un fuerte golpe para la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de centroderecha encabezado a nivel nacional por el canciller Friedrich Merz.

Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

La CDU obtuvo el 17,4% de los votos, su peor resultado histórico en este estado y muy por debajo del desempeño conseguido en los anteriores comicios regionales.

El resto de las fuerzas quedó considerablemente por detrás. El Partido Socialdemócrata (SPD) alcanzó el 9,2%, Los Verdes el 8,9% y La Izquierda el 8,6%, con nueve escaños para cada una de estas tres formaciones.

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) consiguió el 5,1%, mientras que el Partido Liberal Demócrata (FDP), con el 2,5%, quedó por debajo del mínimo del 5% requerido para obtener representación parlamentaria.

AfD queda cerca de gobernar, pero necesita aliados

Pese a su amplio triunfo, la AfD no consiguió los escaños suficientes para formar un gobierno en solitario. Con 39 bancas, necesita alcanzar los 42 representantes para disponer de mayoría absoluta.

El escenario abre ahora una etapa de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para determinar la futura composición del gobierno regional. La posibilidad de una coalición que incluya a AfD aparece, sin embargo, condicionada por el aislamiento político que mantiene la formación a nivel nacional.

Foto: Getty Images

Tras conocerse los resultados, la líder federal de AfD, Alice Weidel, reclamó al canciller Friedrich Merz la convocatoria de elecciones anticipadas a nivel nacional.

“Es un mandato claro para gobernar”, sostuvo Weidel, quien planteó que el resultado regional debería tener consecuencias también sobre la política federal.

Un programa centrado en inmigración y “remigración”

Siegmund, de 35 años, se convirtió en una de las figuras centrales de la campaña de AfD en Sajonia-Anhalt. Su discurso incluye posiciones favorables a Rusia y un fuerte endurecimiento de las políticas migratorias.

Entre las propuestas defendidas por el candidato se encuentran una política de deportaciones y “remigración”, cambios en el sistema educativo y restricciones a la exhibición de símbolos LGBT en establecimientos públicos.

El programa de la formación también propone modificar el tratamiento de la historia del nazismo en las escuelas y establecer incentivos económicos por nacimiento para niños cuyos progenitores cumplan determinados requisitos de nacionalidad.

Repercusiones fuera de Alemania

El resultado electoral provocó reacciones en otros países europeos. En España, el líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó a AfD y calificó el resultado como una señal positiva para Alemania y Europa.

En sentido contrario, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont definió el avance electoral de la formación ultraderechista como una “tragedia” y expresó su preocupación por las consecuencias para Alemania y el continente.