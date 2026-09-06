"Cuando veía luz, gritaba": el dramático testimonio de trabajador chino que sobrevivió 11 días atrapado en Nepal

Un trabajador chino sobrevivió 11 días atrapado en un túnel en Nepal luego de las devastadoras inundaciones. “Cuando veía luz, gritaba”, relató desde el hospital. Fue encontrado durante un operativo de rescate y admitió que ya había perdido las esperanzas.
Un trabajador chino sobrevivió 11 días atrapado en un túnel en Nepal después de que las graves inundaciones que afectaron al país arrasaran instalaciones y campamentos. Lu Haitao fue rescatado con vida este sábado de una galería perteneciente a la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa.
El hombre permaneció durante casi dos semanas esperando que los rescatistas pudieran localizarlo. Desde la cama del hospital donde se recuperaba, contó que intentó pedir ayuda cada vez que percibió señales de los operativos en el exterior. “En cuanto veía la luz, gritaba. Gritaba lo más fuerte que podía, con todas mis fuerzas, pero probablemente no me oyeron”, relató.
Sus declaraciones fueron difundidas por la Embajada de China en Nepal. Haitao aseguró que los equipos de emergencia habían pasado cerca de su ubicación días antes de encontrarlo. “Pero probablemente no me oyeron. Tuve mala suerte”, recordó sobre aquellos momentos.
“Sentía que no quedaba esperanza”
El paso de los días y el agotamiento hicieron que el trabajador comenzara a perder las esperanzas. Cuando finalmente los socorristas consiguieron llegar hasta donde se encontraba, Haitao prácticamente había dejado de pedir auxilio.
“Cuando vinieron a rescatarme, incluso cuando los tenía justo delante, no me lo podía creer. Ya ni siquiera gritaba. Sentía que no quedaba esperanza, estaba resignado”, expresó el sobreviviente al reconstruir el momento en el que fue localizado.
El operativo se realizó mediante un trabajo conjunto del Ejército de Nepal y especialistas surcoreanos en desastres. Las autoridades chinas calificaron el rescate como un “milagro” y señalaron que el resultado renovó las expectativas en las tareas para encontrar a otras personas desaparecidas.
Otra mujer fue encontrada con vida
El caso de Haitao no fue el único rescate que sorprendió a los equipos de emergencia. Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años, también fue localizada con vida dentro de una vivienda del mercado de Betrawati, en Nuwakot.
Los socorristas llegaron hasta el inmueble después de recibir información acerca de una voz que se escuchaba desde su interior. La mujer fue posteriormente trasladada a Katmandú para recibir atención médica. Hasta el momento no se precisó cómo logró sobrevivir durante tantos días atrapada y sin acceso aparente a alimentos.
Los hallazgos se sumaron al rescate de otros dos trabajadores que habían sido encontrados el viernes después de permanecer diez días atrapados en otra central cercana. Los casos mantienen las expectativas de los miles de militares y policías que continúan desplegados en las zonas afectadas.
Miles de personas continúan desaparecidas
Las inundaciones que golpearon Nepal el pasado 26 de agosto provocaron una emergencia de gran magnitud. De acuerdo con los datos informados por las autoridades, la catástrofe dejó más de 1.300 fallecidos, dio a conocer EFE.
Además, los equipos de emergencia continuaban buscando a unas 5.000 personas cuyo paradero permanecía desconocido. Una parte importante de los desaparecidos quedó vinculada a túneles y campamentos correspondientes a proyectos hidroeléctricos ubicados en las regiones castigadas por las riadas.
Mientras continuaban los operativos, la supervivencia de Haitao durante 11 días se convirtió en uno de los episodios más impactantes de la tragedia. Su relato reflejó la desesperación de quienes permanecieron aislados mientras los rescatistas intentaban avanzar entre los daños provocados por las inundaciones.