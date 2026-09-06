La Selección argentina anunciará mañana su agenda sin Messi: las posibles sedes de los amistosos

La agenda de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA será anunciada este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La expectativa está centrada en la confirmación de los rivales, la cantidad de partidos y las ciudades elegidas para el comienzo de la etapa posterior al Mundial 2026.

La ventana internacional se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre. La planificación contempla la disputa de dos o tres amistosos, preferentemente en territorio nacional, para favorecer un nuevo acercamiento del equipo con el público argentino.

En principio, la intención de la AFA sería organizar tres encuentros contra adversarios que todavía no fueron definidos. Las selecciones invitadas podrían pertenecer a la Conmebol o a la Concacaf, aunque los nombres serán oficializados durante el anuncio.

El Monumental y el Kempes, los principales escenarios

Uno de los partidos se disputaría en el estadio Monumental, mientras que otro tendría como escenario el Mario Alberto Kempes. Ambos recintos aparecen como las alternativas más firmes dentro de la hoja de ruta que prepara la conducción del fútbol argentino.

La principal incógnita pasa por la posible sede de un tercer amistoso. Rosario y el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero son las dos opciones que se encuentran bajo análisis.

En el caso de Rosario, el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s tomó ventaja frente al Gigante de Arroyito de Rosario Central, debido a que este último atraviesa obras de infraestructura.

Los Juegos Suramericanos condicionan la elección

La eventual presentación en Rosario también dependerá de cuestiones logísticas, ya que la ciudad recibirá durante una parte de la ventana internacional a los Juegos Suramericanos.

Por ese motivo, el Madre de Ciudades se mantiene como una alternativa concreta para el tercer compromiso. La decisión final estará atada a la disponibilidad de los escenarios y a la organización de los traslados.

El anuncio de este lunes permitirá determinar si finalmente serán dos o tres partidos y conocer cómo quedará distribuida la actividad del seleccionado en las diferentes provincias.

El comienzo de la etapa posterior a Messi

Los amistosos tendrán un componente especial porque marcarán el regreso del equipo después del Mundial 2026 y el inicio de una nueva etapa tras la salida de Lionel Messi.

La ausencia del capitán obligará al seleccionado a redefinir su estructura deportiva y su identidad competitiva de cara a los próximos desafíos internacionales. La atención también estará puesta en la respuesta de los hinchas ante el comienzo de este nuevo ciclo.

En paralelo, dentro de la AFA existe la intención de que la última presentación de Messi con la camiseta argentina se produzca en el Monumental. Sin embargo, esa posibilidad corresponde a una eventual despedida y no fue confirmada como parte de los encuentros que se anunciarán.

Cambios en la estructura de las selecciones nacionales

La preparación de la nueva agenda coincidió con una modificación dirigencial. Joaquín Orlando fue designado como gerente de Selecciones Nacionales, cargo que había quedado vacante tras el fallecimiento de Omar Souto, histórico responsable del área.

“El flamante gerente del área viene de trabajar en el ámbito deportivo con una vasta trayectoria en liderar grandes equipos en cuestiones de organización, logística y planificación de eventos importantes”, expresó la AFA mediante un comunicado.

La incorporación de Orlando se produjo en un momento de transición deportiva y organizativa. Todas las miradas estarán puestas ahora en el anuncio de este lunes, que definirá los primeros pasos de la Selección argentina después de la Copa del Mundo.