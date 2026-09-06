Cuánto gana por mes un conductor de Uber que trabaja 10 horas en Buenos Aires: qué gastos debe afrontar

Cuánto gana un conductor de Uber por mes depende de las horas trabajadas, la demanda, el tipo de vehículo y los gastos operativos. Pablo, de 51 años, conduce para la plataforma desde hace dos meses y afirmó que factura entre $90.000 y $150.000 por jornada, luego de la comisión cobrada por la aplicación.

El hombre trabaja entre nueve y 10 horas diarias, de lunes a viernes, y utiliza un automóvil propio. “Un muy buen día son $150.000. Yo considero que una jornada que a mí me valga la pena es no menos de $100.000”, aseguró a iProfesional.

Si se toma como referencia una facturación intermedia de $130.000 diarios, cinco jornadas por semana representarían unos $650.000. En cuatro semanas, los ingresos brutos alcanzarían aproximadamente los $2.600.000.

Cuánto queda después de pagar el combustible

De esa suma deben descontarse los gastos vinculados con el vehículo. Según estimó Pablo, un auto a nafta consume cerca del 30% de lo generado, mientras que el porcentaje se reduce al 15% si utiliza GNC y al 10% en el caso de una unidad eléctrica.

Con esos cálculos, de los $2.600.000 mensuales quedarían alrededor de $1.820.000 con un vehículo a nafta, $2.210.000 con GNC y $2.340.000 con un automóvil eléctrico.

Sin embargo, esos montos todavía no contemplan otras erogaciones necesarias para mantener la unidad. “Después está lo que no es tan calculable: depreciación del vehículo, seguro, cambio de aceite, mantenimiento del auto por desgaste, que cada auto además tiene lo suyo”, explicó.

La comparación con la línea de pobreza

La Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes se ubicó en $1.564.716 durante julio de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el escenario de un automóvil a nafta, los $1.820.000 restantes luego de pagar el combustible superarían esa referencia. No obstante, para calcular el ingreso real también deberían restarse el seguro, los impuestos, las reparaciones y la depreciación del vehículo.

Los resultados tampoco son iguales durante toda la jornada. Pablo suele comenzar a trabajar alrededor de las 7 y elige las franjas en las que se registra una mayor demanda de viajes.

Los horarios con mayor demanda

“Los mejores horarios son de las 6 hasta las 11 y de las 17 en adelante. Y ciertos días, viernes, sábado y domingo, normalmente desde las 23 hasta las 6”, detalló el conductor.

Pablo estudió Administración de Empresas y comenzó a manejar para Uber después de perder su empleo formal. “Trabajaba en una empresa que importaba y distribuía productos electrónicos. Hicieron una reestructuración y me despidieron”, relató.

“Cuando me quedé sin trabajo, empecé a hacer Uber mientras en paralelo busco trabajo y hoy es mi principal fuente de ingresos con la que mantengo a mi familia”, sostuvo.

Las plataformas como "salida" frente al desempleo

La experiencia se produjo en un contexto de deterioro del mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la subocupación llegó al 11,1%, según la Encuesta Permanente de Hogares.

El Indec estimó que había 1,145 millones de desocupados, 2,316 millones de ocupados que buscaban otra actividad y 1,629 millones de subocupados en los 31 aglomerados urbanos relevados.

Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), afirmó a iProfesional: “La plataforma está jugando un papel central en darle a la gente rápidamente una posibilidad de generar dinero cuando pierden el trabajo o cuando están buscando y se demoran en encontrar un trabajo estable”.

Una alternativa inmediata para generar ingresos

“En el interregno las plataformas generan una excelente oportunidad para generar dinero”, sostuvo Colina. El especialista consideró que estas aplicaciones permiten evitar que una persona quede completamente desocupada mientras intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Pablo, por su parte, destacó la rapidez con la que pudo comenzar a trabajar. “Los ingresos en Uber son a partir del mismo día que trabajás. De todo lo que vos hacés te va liquidando. Puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser diaria la transferencia de Uber”, explicó.

También remarcó la facilidad del proceso de inscripción: “Fue muy fácil darme de alta como conductor; si tenés seguro, auto y licencia… se me hizo fácil empezar a generar mi propia plata”.

Cuánto se puede ganar como complemento

Las aplicaciones también son utilizadas como una vía para complementar otros ingresos. María Teresa Paniagua Mereles, empleada doméstica de 36 años, comenzó a conducir hace ocho meses y trabaja entre dos y tres días por semana.

“Los fines de semana se generan más ingresos. Podés hacer $20.000 la hora; en la semana es menos, unos $10.000 por hora. Si hago cuentas de nafta y del tiempo de trabajo, por ocho horas terminás ganando $50.000 con suerte”, contó.

Bajo esa estimación, dos jornadas semanales podrían dejarle alrededor de $100.000 por semana y $400.000 en cuatro semanas, luego de descontar el combustible. Si trabajara tres días, la suma podría ascender a $150.000 semanales y cerca de $600.000 mensuales.

Jornadas extensas y fuerte dependencia

Una encuesta sobre trabajo en plataformas realizada entre 417 conductores de Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza determinó que dos tercios tenían otra ocupación.

Sin embargo, seis de cada 10 entrevistados afirmaron que los ingresos obtenidos mediante las aplicaciones constituían su principal fuente de dinero. Además, el 34,3% declaró trabajar más de 45 horas semanales.

Entre quienes dependían principalmente de las plataformas, la jornada promedio alcanzó las 7,8 horas diarias. En el grupo que las utilizaba como complemento, el promedio fue de 6,9 horas.

Flexibilidad frente al empleo tradicional

Otro relevamiento efectuado durante 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo, Uber e IPSOS entre 2.589 conductores argentinos registró un ingreso promedio de 8,9 dólares por hora en línea, antes de descontar combustible, seguro y otros costos.

El estudio señaló que el 50% tenía otro trabajo, mientras que el 14% no contaba con una fuente de ingresos adicional. Además, el 42% aseguró que dejaría de conducir si consiguiera un empleo de tiempo completo con un salario fijo equivalente a sus ingresos mensuales.

“No hay que tener un prejuicio respecto de que asalariado es mejor que Uber. Puede ser un trabajo mal pago, puede ser un trabajo de muchas horas, puede ser un trabajo con cierto maltrato, un trabajo precario, asalariado, en negro”, sostuvo Colina.

El presidente de IDESA concluyó: “Puede que Uber sea mejor, porque tiene más flexibilidad y hasta incluso puede llegar a más ingresos que un trabajo asalariado”.