Domingo frío en Entre Ríos y el centro del país: hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

REDACCIÓN ELONCE
El domingo frío en Entre Ríos comenzó con apenas 3°C y una sensación térmica de 0°C en Paraná. Rige una alerta amarilla por bajas temperaturas. El pronóstico para el arranque de la semana y cuándo suben las temperaturas.
El domingo frío en Entre Ríos comenzó con temperaturas cercanas a los 2°C y 3°C en distintos puntos de la provincia, como consecuencia del ingreso de una importante masa de aire polar sobre el centro del país.
En Paraná, a las 7, el termómetro marcaba apenas 3°C y la sensación térmica descendía hasta los 0°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El brusco descenso comenzó a percibirse durante la noche del sábado y se profundizó en la madrugada de este domingo. Los especialistas señalaron que la masa de aire frío avanzó sobre gran parte de Argentina y provocó valores térmicos considerablemente inferiores a los habituales para esta época del año.
El frío continuará durante toda la jornada, con máximas que apenas se ubicarían entre los 11°C y 12°C en Entre Ríos. Sin embargo, las condiciones más rigurosas se esperan para la madrugada y la mañana del lunes, cuando podrían registrarse heladas en distintos sectores de la región.
Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía este domingo una alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte de Entre Ríos. La advertencia comprendía prácticamente todo el territorio provincial, con excepción de los departamentos Victoria y Gualeguay.
El nivel amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y resultar peligrosas, especialmente para los grupos considerados de riesgo. El fenómeno también alcanzaba sectores de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén.
En territorio entrerriano, la combinación de temperaturas bajas y viento incrementó la sensación de frío durante las primeras horas del domingo. Aunque los registros subirán lentamente con el transcurso del día, el ambiente permanecerá frío incluso durante la tarde, cuando se esperan los valores máximos.
El lunes sería el momento más frío
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó en su informe para Meteored que el episodio presenta características destacadas para esta altura del año. “El mapa de anomalías térmicas muestra un escenario excepcionalmente frío para la época, con valores muy por debajo de los promedios habituales. Sobre buena parte de Argentina se observan anomalías negativas de entre 7 °C y 11 °C, mientras que en algunos sectores pueden ser todavía mayores”, señaló.
Además, advirtió que el momento más significativo del ingreso de aire polar se produciría al comenzar la semana. “La mañana del lunes será uno de los momentos más destacados de este evento. El modelo ECMWF proyecta temperaturas mínimas muy bajas sobre amplios sectores del centro y sur argentino, con condiciones favorables para la formación de heladas”, explicó.
En algunas zonas del sudoeste bonaerense, las marcas podrían aproximarse a los -4°C, mientras que amplias áreas de la región pampeana registrarían temperaturas bajo cero. También se anticiparon valores muy bajos para La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y sectores de Santa Fe y Entre Ríos.
Cuándo comenzarán a subir las temperaturas
En Entre Ríos, el lunes se presentará nuevamente frío, aunque con predominio del sol. El pronóstico anticipa una temperatura mínima cercana a los 4°C y una máxima de alrededor de 13°C, por lo que el comienzo de la semana mantendrá características plenamente invernales a pocos días del inicio de la primavera.
La tendencia comenzaría a modificarse a partir del martes, cuando el termómetro mostraría una recuperación más marcada. Para esa jornada se prevén mínimas próximas a los 7°C y máximas que podrían alcanzar los 20°C, una diferencia considerable respecto de los registros del fin de semana.
De esta manera, el episodio de frío más intenso se concentrará entre este domingo y las primeras horas del lunes. Luego, el desplazamiento de la masa de aire polar permitirá un ascenso progresivo de las temperaturas, aunque las mañanas continuarán frescas durante el comienzo de la semana.
Un frío inusual para septiembre
El evento se produjo cuando restan pocos días para el cambio de estación y después de un marcado ingreso de aire frío sobre el centro argentino. Las anomalías previstas muestran temperaturas entre 7°C y 11°C por debajo de los valores normales en extensas regiones del país.
El principal factor a seguir será la posibilidad de heladas durante la madrugada y primeras horas del lunes. Los valores más bajos se concentrarán principalmente en el centro y sur del territorio nacional, aunque Entre Ríos también quedará alcanzada por el descenso térmico.
Tras el comienzo de semana, el panorama tenderá a cambiar. El ascenso previsto desde el martes llevará nuevamente las máximas hacia los 20°C y marcará el final de la etapa más rigurosa de esta irrupción de aire polar.