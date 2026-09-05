Orinaba a orillas del río Paraná, cayó al agua y su novio intentó ayudarla: fueron rescatados por bomberos

Un joven intentó ayudar a su novia luego de que cayera al río en Rosario

Una pareja fue rescatada este sábado por la mañana luego de caer al río Paraná, en la zona de la barranca, a la altura de Dorrego, en Rosario. El incidente ocurrió cuando una joven de 24 años se resbaló mientras orinaba cerca de la costa y terminó en el agua.

Al advertir que su novia estaba en peligro, el joven de 26 años se lanzó al río para intentar rescatarla. Sin embargo, ambos quedaron atrapados por la fuerza de la corriente y no lograban regresar por sus propios medios.

La situación derivó en un importante operativo de rescate encabezado por los Bomberos Zapadores, quienes lograron salvar a la pareja tras un trabajo que se extendió durante aproximadamente una hora.

Se agarraron de una rama para no ser arrastrados por la corriente

El operativo comenzó luego de un llamado realizado por la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a las dos personas aferradas a una rama en el río Paraná, en la zona comprendida entre las calles Dorrego e Italia.

Según los testimonios recogidos por el personal policial, la joven se encontraba a la vera del río cuando perdió el equilibrio y cayó al agua. Su novio intentó auxiliarla de inmediato, pero ambos terminaron siendo arrastrados por la corriente.

Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, lograron sujetarse de una rama mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate.

Cómo fue el rescate de la pareja

Luego de evaluar las condiciones del lugar y las alternativas para llegar hasta las víctimas, los Bomberos Zapadores desplegaron un operativo especial.

Uno de los efectivos descendió mediante un sistema de cuerdas y utilizó un triángulo de rescate para asegurar a las dos personas que permanecían en riesgo dentro del agua.

Primero fue rescatada la joven de 24 años y luego el hombre de 26. Tras ser retirados del río Paraná, ambos quedaron bajo resguardo de la Policía.