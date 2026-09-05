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Santa Fe: salía del hospital tras una cirugía, lo chocó un patrullero y debió ser operado nuevamente

El joven de Esperanza volvió al quirófano tras ser embestido por un patrullero cuando recibía el alta médica. Contó que ya sufrió más de cinco accidentes a lo largo de su vida.

5 de Septiembre de 2026
El joven tuvo al menos cinco accidentes en su vida y más de seis intervenciones quirúrgicas
El joven tuvo al menos cinco accidentes en su vida y más de seis intervenciones quirúrgicas

El joven de Esperanza volvió al quirófano tras ser embestido por un patrullero cuando recibía el alta médica. Contó que ya sufrió más de cinco accidentes a lo largo de su vida.

Alexis, el joven que fue atropellado por un patrullero mientras salía del Hospital Cullen de Santa Fe, fue sometido a una segunda cirugía y continúa con su recuperación tras el insólito episodio ocurrido cuando abandonaba el centro de salud en silla de ruedas.

 

El accidente sucedió apenas un día después de haber sido operado por una fractura de fémur. El impacto del móvil policial volvió a dañar la misma pierna, obligando a los médicos a intervenirlo nuevamente para reemplazar un tornillo que se había quebrado, publicó Aire de Santa Fe.

Una recuperación marcada por la mala suerte

 

El joven permanecía internado desde hacía 17 días por un siniestro vial ocurrido el 14 de agosto. Cuando finalmente recibió el alta, esperaba ser retirado del hospital en una silla de ruedas cuando un patrullero perdió el control, atravesó el portón de ingreso a la guardia y lo embistió.

 

Aunque logró arrojarse hacia un costado, sufrió una nueva fractura en la pierna operada, además de golpes y hematomas.

Tras la segunda intervención, Alexis espera recibir el alta definitiva y continuar su recuperación en Colonia San José, donde reside temporalmente su madre, quien lo asistirá durante el postoperatorio.

Más de cinco accidentes a lo largo de su vida

 

Durante su internación, Alexis contó que el episodio del Cullen se sumó a una llamativa serie de accidentes que marcaron su vida. Relató que sufrió tres siniestros en moto, una caída desde un tercer piso, un accidente laboral en el que un clavo le atravesó la mano y otra caída de un caballo que le provocó fracturas en ambos brazos.

 

También recordó una cirugía por una hernia, por lo que estimó que atravesó seis o siete accidentes a lo largo de su vida.

 

Con humor, el joven resumió la inesperada repercusión de su historia: “Yo me quería hacer famoso, pero no así”, dijo entre risas luego de que su caso recorriera medios y redes sociales de todo el país.

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Accidente Santa Fe insólito
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