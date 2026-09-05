Operativo por caza ilegal en Alcaraz: interceptaron a siete hombres y secuestraron armas de fuego

Un operativo por caza ilegal en Alcaraz permitió interceptar a siete hombres en un camino vecinal hacia Las Garzas. La Policía secuestró armas y se iniciaron actuaciones por la tenencia ilegal de una de ellas.
Un operativo por caza ilegal en Alcaraz se desarrolló este sábado en una zona rural luego de que un productor alertara a la Policía sobre detonaciones de armas de fuego provenientes de un establecimiento. Siete hombres mayores de edad fueron identificados y se secuestraron preventivamente armas y otros elementos vinculados al procedimiento.
Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:30 en un camino vecinal que conduce hacia Las Garzas. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Villa Alcaraz y de la Brigada Interdepartamental Bovril realizaron tareas de vigilancia en el sector.
Como resultado del operativo, los uniformados interceptaron a los siete hombres y constataron que se encontraban en posesión de armas de fuego. De acuerdo con la información policial, cinco de las armas controladas contaban con la documentación correspondiente, mientras que una carecía de la habilitación requerida.
Intervino la Fiscalía y secuestraron las armas
Ante la situación detectada durante el procedimiento, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco del artículo 189 Bis del Código Penal.
Además, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841. La Policía procedió al secuestro preventivo de las armas de fuego y de diferentes elementos relacionados con el procedimiento.
Entre lo incautado se detallaron una carabina de repetición Ruger American calibre .308, con mira telescópica, cerrojo y cartuchería; dos carabinas Mossberg Patriot calibre .308, también equipadas con miras telescópicas, cerrojos y cartuchería; y una pistola semiautomática Bersa TPR calibre 9 milímetros.
El detalle de los elementos incautados
El listado policial incluye además una carabina de repetición Rossi calibre .30-30 con mira telescópica, un fusil de repetición Sabatti Rover calibre .308 y una escopeta calibre 16 marca Boito.
Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y que las actuaciones quedaron a cargo de la Brigada Interdepartamental Bovril.
En la investigación intervienen la Comisaría Villa Alcaraz, la Brigada Interdepartamental Bovril y la Unidad Fiscal de La Paz, mientras continúan las actuaciones correspondientes por la infracción a la normativa provincial de caza y la situación vinculada con la tenencia del arma sin documentación.