Cuánto hay que pagar para cuidar a un adulto mayor durante las 24 horas

Cuidar a un adulto mayor en su domicilio puede demandar desde unos $370.000 mensuales por una asistencia parcial hasta superar los $4 millones cuando se requiere cobertura las 24 horas. Cuánto cobra una cuidadora y qué gastos deben contemplarse.
Cuidar a un adulto mayor en su propio domicilio representa un gasto cada vez más importante para las familias argentinas y el presupuesto cambia considerablemente según la cantidad de horas de asistencia requeridas. Mientras una cobertura de cuatro horas diarias puede superar los $370.000 mensuales, garantizar acompañamiento durante las 24 horas puede llevar el desembolso por encima de los $3 millones y acercarlo a $4,8 millones según el valor por hora utilizado.
Las personas que realizan tareas de asistencia y cuidado no terapéutico están comprendidas dentro del régimen de Personal de Casas Particulares, bajo la categoría “Asistencia y cuidado de personas”. Allí se contempla el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.
De acuerdo con la escala vigente desde el 1° de agosto de 2026 citada en el informe, el valor mínimo por hora para una cuidadora con retiro es de $4.072,38, mientras que el salario mensual asciende a $514.903. Para quienes trabajan sin retiro, el valor alcanza los $4.520 por hora y $569.593 mensuales.
Cuánto cuesta contratar una cuidadora algunas horas
Para una familia que requiere cuatro horas diarias de acompañamiento durante cinco días a la semana, la cuenta contempla aproximadamente 86,67 horas mensuales. Aplicando el valor mínimo de $4.072,38, la remuneración estimada alcanza los $352.940 mensuales.
A ese monto deben agregarse los costos relacionados con la registración laboral. Aportes, contribuciones y ART varían según la cantidad de horas trabajadas y forman parte de los elementos que deben considerarse para establecer cuánto desembolsará finalmente el empleador.
De esta manera, una contratación parcial puede representar un gasto directo superior a los $370.000 por mes. La cifra todavía no contempla otros conceptos que aparecen a lo largo de la relación laboral, como aguinaldo, vacaciones o la necesidad de contratar reemplazos.
Ocho horas diarias: el costo de una jornada completa
La cifra aumenta considerablemente cuando el adulto mayor requiere acompañamiento durante ocho horas diarias, cinco días por semana. Esa modalidad representa unas 40 horas semanales y aproximadamente 173 horas por mes.
Tomando como referencia el valor mínimo vigente, el cálculo arroja una remuneración aproximada de $705.879 mensuales. Al incorporar los costos laborales correspondientes, el gasto directo se aproxima a los $725.000 por mes.
Sin embargo, para conocer el verdadero impacto anual también debe contemplarse el sueldo anual complementario. Si se realiza una reserva mensual para afrontar el aguinaldo, el costo promedio anualizado de una cuidadora durante una jornada completa puede aproximarse a los $780.000 mensuales.
Qué ocurre cuando se necesita atención todos los días
La ecuación vuelve a cambiar cuando la persona mayor no puede permanecer sola durante los fines de semana. Una cobertura de ocho horas diarias durante los siete días equivale a 56 horas semanales y obliga a organizar los horarios y descansos correspondientes.
Si la asistencia se extiende a 12 horas todos los días, la cobertura alcanza aproximadamente 364 horas mensuales. Con el valor mínimo de referencia, el costo salarial teórico ronda los $1,48 millones mensuales y, una vez incorporadas las obligaciones laborales, supera los $1,5 millones.
Una cuestión central es que semejante carga horaria no puede recaer permanentemente sobre una sola cuidadora. Para mantener el servicio todos los días deben organizarse distintos turnos y reemplazos, además de respetarse francos y períodos de descanso.
Cuánto cuesta una cobertura durante las 24 horas
El mayor impacto económico aparece cuando el adulto mayor necesita acompañamiento permanente. Una cobertura de 24 horas implica unas 168 horas semanales y aproximadamente 728 horas mensuales de asistencia, publicó Iprofesional.
Si solamente se multiplican esas horas por el valor mínimo de $4.072,38, el costo salarial teórico se acerca a $3 millones por mes. Al incorporar una reserva mensual para el aguinaldo, el presupuesto ya supera los $3,2 millones, incluso antes de considerar todos los factores que puede implicar una cobertura real.
El monto puede ser todavía mayor con valores de mercado. El informe tomó como referencia una tarifa cercana a los $6.000 por hora para una jornada de ocho horas ofrecida por una agencia del sector. Trasladado matemáticamente a una cobertura permanente, el presupuesto se ubicaría alrededor de los $4,8 millones mensuales.