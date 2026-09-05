Bingo a beneficio: buscan recaudar fondos para reparar baños tras sufrir robos en la escuela

REDACCIÓN ELONCE
La ESJA “Guido Marizza” realizó un bingo a beneficio para recaudar fondos destinados a reparaciones y mantenimiento. La rectora Roxana Badaracco contó a Elonce que la institución sufrió robos y un nuevo intento de ingreso durante este sábado.
Un bingo a beneficio se realizó este sábado en la ESJA “Guido Marizza”, con el objetivo de reunir fondos para afrontar diferentes necesidades edilicias de la institución educativa. La prioridad será continuar con la reparación de los baños, aunque también se necesitan recursos para pisos, iluminación y otros trabajos de mantenimiento, explicó a Elonce la rectora Roxana Badaracco.
La iniciativa reunió a integrantes de la comunidad educativa y vecinos, quienes pudieron participar de diferentes rondas del juego y acceder a más de 60 premios aportados por comercios y empresas. Desde la institución remarcaron que este tipo de propuestas resultan fundamentales para afrontar gastos cotidianos que no pueden cubrir de otra manera.
“Las escuelas trabajamos en conjunto para poder llevar adelante estas actividades y poder sostener algunas cuestiones que son necesarias del día a día: mejorar los baños, los pisos, los elementos de luz, comprar focos, todo lo que hace al mantenimiento de la escuela. Si no lo hacemos por medio de estas actividades, no es posible”, explicó Badaracco.
Los robos también generaron pérdidas en la escuela
A las necesidades habituales de mantenimiento se sumaron las consecuencias de diferentes hechos delictivos registrados después de las vacaciones. Los ingresos provocaron daños materiales y pérdidas tanto en el nivel primario como en la educación para jóvenes y adultos.
“Nosotros venimos siendo afectados por distintos robos después de vacaciones y todo esto también ha perjudicado, nos han roto cosas. A Primaria le robaron netbooks, a nosotros nos rompieron armarios, nos llevaron cosas de los armarios”, relató la rectora.
Frente a esa situación, la comunidad educativa buscó diferentes alternativas para recuperar lo perdido y mejorar las instalaciones. “Lamentablemente, esas cosas nosotros las compensamos de alguna forma tratando de trabajar en conjunto con la comunidad y con todos los que nos apoyan para poder mejorar todo lo edilicio de la escuela”, señaló.
Más de 60 premios para los participantes
La organización del primer bingo del año comenzó aproximadamente un mes antes. Durante las semanas previas se realizó la venta anticipada de entradas, mientras que los cartones también estuvieron disponibles durante la jornada para quienes decidieran acercarse.
“Hace un mes que venimos vendiendo la entrada, que viene con un número para premios de regalo y además dos cartones para que jueguen, que va a ser más o menos la cuarta o quinta vuelta de la tarde. Se están vendiendo entradas en este momento, así que los invitamos a que se acerquen”, indicó Badaracco.
Además del bingo, se montó un servicio de cantina para acompañar la actividad. “Tenemos un kiosco que está funcionando con variedad de galletitas, jugos y tenemos también tortas fritas y agua caliente para el mate, así que los esperamos”, invitó la responsable de la institución.
Los fondos serán destinados a los baños
La solidaridad de comercios y empresas permitió reunir una importante cantidad de obsequios. “Tenemos un montón de auspiciantes. Los vamos a estar pasando en un video toda la tarde. Agradecemos a todas las empresas, son un montón. Muchísima gente colaboró y tenemos más de 60 premios para entregar durante la tarde”, destacó.
Según explicó la rectora, antes del comienzo de la actividad ya se habían comercializado unas 60 entradas y durante la tarde continuó la venta. La organización estimaba recibir alrededor de 80 personas a lo largo de la jornada.
El dinero obtenido tendrá un destino prioritario. “Ya empezamos a arreglar baños. Estamos comprando lo que son mochilas, comprando canillas que se rompen”, señaló Badaracco. La rectora explicó que las instalaciones sanitarias tienen un uso intensivo debido a la cantidad de estudiantes que concurren durante las distintas franjas horarias.
Una escuela utilizada durante todo el día
“Todo el sistema de baños tiene mucho uso por la cantidad de alumnos que hay en Primaria, más los que somos nosotros a la noche, que somos 150. Es todo el día el uso y tenemos que ir recuperando eso porque se cae, se dejan inutilizados baños y no es posible. Va directo a baños”, afirmó sobre el destino de la recaudación.
La institución ya proyectó otra propuesta para octubre. Se tratará de “La noche se hace Guido Puertas Abiertas”, una feria en la que los estudiantes expondrán las actividades desarrolladas durante el año y habrá distintas propuestas culturales.
“En octubre vamos a tener lo que se llama La noche se hace Guido Puertas Abiertas, que es una feria donde se presentan todas las actividades que hacen los estudiantes acá e invitamos gente de afuera. Va a haber música, folklore, baile. Es sin entrada, pero sí para venir a comprar y colaborar con lo que se venda, comidas y lo que presentamos ese día”, adelantó.
Un nuevo intento de ingreso durante este sábado
Mientras preparaban el bingo, los integrantes de la comunidad educativa se encontraron con una nueva situación de inseguridad. Según relató Badaracco, cuando llegaron temprano para acondicionar el patio, efectivos policiales ya se encontraban trabajando en el establecimiento.
“Cuando vinimos a organizar, que vinimos temprano para tener acomodado el patio, ya estaba la Policía acá en la escuela porque habían intentado entrar nuevamente. Esto no cesa”, lamentó la rectora.
Badaracco explicó que los ingresos se producen principalmente a través de diferentes aberturas del edificio. “Lamentablemente, hay gente que sabe por dónde entrar porque entran por las ventanas. Como verán, la escuela tiene ventanales muy grandes, algunos tienen policarbonato y entran por los costados o por el fondo”, describió.