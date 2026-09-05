Murió "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras: "Gracias por tantos momentos"

La muerte de Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, generó pesar en el ambiente de la cumbia santafesina. El músico, reconocido por su trayectoria con las tumbadoras y por haber integrado algunas de las agrupaciones más importantes del género, fue despedido este sábado por colegas, familiares y seguidores.

Los Palmeras confirmaron el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde compartieron un video con diferentes momentos del músico sobre los escenarios, según informó Infobae. "Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros", expresó la agrupación santafesina.

"Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Te saludan hoy y siempre tus amigos, Los Palmeras", completó la banda. Entre las numerosas reacciones apareció la de Ariel, hijo del percusionista, quien escribió: "Te amo, viejo, gracias por darme la vida".

Su paso por Los Palmeras

La historia de "Oveja" Stec con Los Palmeras estuvo marcada por cuatro años de intensa actividad discográfica. Como responsable de las tumbadoras, participó de una etapa significativa para el crecimiento de la banda y compartió formación con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María “Pupi” Roa.

Durante ese período participó de la grabación de "Loquito por ti" (1988), "Sus amigos" (1989), "Rumor de cumbia" y "Chiquita pero buena" (1990), y "Boquita azucarada" (1991). Su última temporada en la agrupación coincidió con los festejos por los 20 años de trayectoria del conjunto.

Los mensajes de despedida se multiplicaron tras conocerse la noticia. "Un histórico, que en paz descanse", "Muchas fuerzas para toda la familia" y "Llevá allá arriba tu música" fueron algunos de los comentarios de seguidores. También expresaron sus condolencias músicos y grupos de la escena regional.

Una extensa trayectoria en la cumbia santafesina

Stec también había formado parte de Los del Bohío a comienzos de la década de 1980. La agrupación recordó su participación en el disco Los preferidos del ritmo caliente y destacó especialmente la amistad que mantuvo con Juan Carlos Denis y su familia.

"Hoy se va un pedazo de aquella historia. Quedan su alegría, su música, las anécdotas y el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerlo", expresaron desde Los del Bohío al despedir al percusionista.

Su trayectoria excedió ampliamente sus pasos por estas dos formaciones. A lo largo de los años, Stec tocó y grabó con numerosos referentes de la música santafesina, entre ellos Yuli y Los Girasoles y Los Lamas, consolidándose como un músico reconocido dentro del género.

Otro golpe para la historia de Los Palmeras

El fallecimiento de Stec se produce meses después de otra pérdida para Los Palmeras. En febrero murió José María "Pupi" Roa, histórico timbalero de la formación, a quien la banda recordó entonces por sus más de dos décadas "marcando el pulso con un estilo inconfundible".

La noticia también encuentra a Los Palmeras atravesando un período de importantes cambios internos. Tras el conflicto entre Cacho Deicas y Marcos Camino, el cantante dejó la agrupación luego de décadas como una de sus principales figuras.

Camino, en tanto, anunció posteriormente su retiro de los escenarios por cuestiones de salud, aunque continuará vinculado al proyecto desde otro lugar. En ese contexto de transformación, la muerte de "Oveja" Stec representa la despedida de otro músico que formó parte de la historia de una de las agrupaciones emblemáticas de la cumbia santafesina.