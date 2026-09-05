La Justicia rechazó otra vez la libertad de Callejero Fino y ordenó analizar su celular

La Justicia volvió a rechazar este viernes la excarcelación de Callejero Fino, nombre artístico de Simón Natanael Alvarenga, quien permanece detenido en una causa por portación ilegal de arma y supresión de la numeración registral.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías de San Isidro Mariana Schemberger. El pedido de libertad presentado a favor de Steven Joel Rocca, primo del músico y también detenido en el expediente, recibió la misma respuesta.

Ambos continuarán alojados en la Comisaría 4ª de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre, mientras avanza la investigación judicial.

Cómo fue la detención

Callejero Fino, de 31 años, circulaba junto a Rocca, de 27, en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente cuando fueron interceptados durante un control vehicular.

El procedimiento fue realizado por la Patrulla Municipal de Tigre durante un recorrido preventivo en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

Durante el operativo fue encontrada una pistola Glock calibre .40 cuya numeración registral se encontraba limada. A partir de ese hallazgo se dispuso la detención de los dos ocupantes del vehículo.

El cantante negó que el arma fuera suya

El músico declaró ante el fiscal Cosme Iribarren y negó ser propietario del arma encontrada durante el procedimiento. Su defensa quedó a cargo del abogado Diego Storto.

En paralelo, la jueza Schemberger autorizó el análisis del teléfono celular de Callejero Fino, una medida con la que los investigadores buscarán obtener elementos que puedan resultar relevantes para reconstruir las circunstancias del caso.

La acusación contempla la portación ilegal de arma y la alteración o supresión de su numeración identificatoria. De acuerdo con la calificación que se investiga, el delito de portación ilegal prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión.

Seguirá detenido mientras avanza la causa

Ese marco penal fue uno de los elementos considerados para mantener la detención mientras continúa el proceso judicial. La defensa ya había intentado obtener la libertad del artista y volvió a recibir una resolución desfavorable.

El expediente también tiene en cuenta los antecedentes judiciales del cantante. Alvarenga había sido condenado anteriormente a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años.

En aquella causa permaneció cinco meses detenido en una unidad penitenciaria y posteriormente continuó el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario.

Por el momento, Callejero Fino y su primo seguirán detenidos en Benavídez. La causa continuará con las pericias sobre el arma secuestrada, el análisis del celular autorizado por la Justicia y las restantes medidas dispuestas por la fiscalía.