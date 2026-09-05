Wanda Nara sorprendió con un posteo y las redes hablaron de un supuesto ritual por Icardi

Wanda Nara volvió a llamar la atención de sus seguidores con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. Mientras algunas de las imágenes mostraron a la mediática posando y generaron numerosos comentarios, una postal en particular terminó concentrando todas las miradas.

En esa fotografía puede observarse una mesa rodeada de distintos objetos: velas blancas, rosas rojas, cadenas, hilos de color rojo, recipientes de cristal y hasta un pequeño caballo de juguete.

Sin embargo, el elemento que despertó mayores especulaciones fue una camiseta del Galatasaray, equipo turco con el que estuvo vinculado futbolísticamente Mauro Icardi, expareja de la conductora.

La imagen que generó especulaciones

La combinación de los elementos hizo que algunos usuarios interpretaran la escena como un supuesto ritual y comenzaran a hablar de “brujería” en las redes sociales.

Las versiones se multiplicaron especialmente por la presencia de la camiseta relacionada con Icardi, en medio de la extensa y conflictiva separación que ambos atravesaron públicamente.

La foto que generó polémica.

No obstante, Wanda Nara no explicó qué representaba la fotografía ni confirmó que los objetos estuvieran relacionados con algún tipo de ritual. Por ese motivo, las interpretaciones surgidas entre sus seguidores se mantienen únicamente en el terreno de las especulaciones.

Las fotos que compartió en Instagram

El particular posteo formó parte de una serie de imágenes que Wanda publicó ante sus millones de seguidores y que rápidamente recibió reacciones y comentarios.

Además de la misteriosa escena, la empresaria compartió fotografías personales que también tuvieron una fuerte repercusión y volvieron a colocar su actividad en Instagram entre los temas comentados en redes.

Pero fue la aparición de la camiseta del club turco junto a las velas, flores y demás objetos la que desplazó el foco hacia su relación con Mauro Icardi.

Sin explicaciones de Wanda Nara

Hasta el momento, Wanda Nara no dio precisiones sobre el origen de la imagen, por qué estaba allí la camiseta ni qué significado tenían los elementos que aparecían sobre la mesa.

Tampoco existe confirmación de que la escena estuviera dirigida al futbolista o que se tratara efectivamente de una práctica vinculada con la “brujería”, tal como sugirieron algunos usuarios.

Así, el posteo quedó abierto a interpretaciones y sumó un nuevo episodio a las repercusiones que suelen generar las publicaciones de Wanda en redes sociales.