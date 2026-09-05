 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo en la costa

Hallaron cigarrillos de contrabando en Concordia valuados en más de $25 millones

Prefectura encontró una camioneta a unos 100 metros del río Uruguay rodeada de bultos. En el lugar secuestraron 1.300 cartones de cigarrillos y se investiga si la mercadería iba a ser trasladada hacia Salto.

5 de Septiembre de 2026
Droga hallada en Concordia.
Droga hallada en Concordia.

Prefectura encontró una camioneta a unos 100 metros del río Uruguay rodeada de bultos. En el lugar secuestraron 1.300 cartones de cigarrillos y se investiga si la mercadería iba a ser trasladada hacia Salto.

Un operativo realizado en Concordia permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos presuntamente vinculado a una maniobra de contrabando. La mercadería fue valuada en más de $25 millones.

 

El procedimiento estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina y comenzó durante tareas de patrullaje preventivo en un sector cercano a la costa del río Uruguay.

 

 

Los efectivos detectaron una camioneta ubicada a unos 100 metros del río y, al aproximarse, observaron numerosos bultos de color negro alrededor del vehículo.

 

Hallaron 1.300 cartones de cigarrillos

 

Ante esa situación, el personal realizó una requisa y encontró 1.300 cartones de cigarrillos. De acuerdo con la información oficial, el valor total de la mercadería supera los $25 millones.

 

La principal hipótesis es que el cargamento estaba relacionado con una operación de contrabando y que podría tener como destino la ciudad uruguaya de Salto.

 

 

El lugar donde fue encontrada la camioneta se encuentra próximo a la costa, un dato que forma parte de la investigación para determinar cómo iba a continuar el traslado.

 

La Justicia busca establecer el origen de la mercadería y reconstruir el recorrido previsto antes de que fuera detectada por los efectivos. También se intenta determinar si había más personas involucradas en la maniobra y qué participación tenía el vehículo localizado en el lugar.

 

Interviene la Justicia Federal

 

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.

 

 

En las actuaciones también interviene el secretario Alan Bergolt, mientras continúan las medidas para determinar responsabilidades.

 

El cargamento quedó secuestrado y será incorporado a la investigación por presunta infracción a la normativa aduanera y posible contrabando.

Temas:

contrabando Concordia Prefectura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso