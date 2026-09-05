Hallaron cigarrillos de contrabando en Concordia valuados en más de $25 millones

Un operativo realizado en Concordia permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos presuntamente vinculado a una maniobra de contrabando. La mercadería fue valuada en más de $25 millones.

El procedimiento estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina y comenzó durante tareas de patrullaje preventivo en un sector cercano a la costa del río Uruguay.

Los efectivos detectaron una camioneta ubicada a unos 100 metros del río y, al aproximarse, observaron numerosos bultos de color negro alrededor del vehículo.

Hallaron 1.300 cartones de cigarrillos

Ante esa situación, el personal realizó una requisa y encontró 1.300 cartones de cigarrillos. De acuerdo con la información oficial, el valor total de la mercadería supera los $25 millones.

La principal hipótesis es que el cargamento estaba relacionado con una operación de contrabando y que podría tener como destino la ciudad uruguaya de Salto.

El lugar donde fue encontrada la camioneta se encuentra próximo a la costa, un dato que forma parte de la investigación para determinar cómo iba a continuar el traslado.

La Justicia busca establecer el origen de la mercadería y reconstruir el recorrido previsto antes de que fuera detectada por los efectivos. También se intenta determinar si había más personas involucradas en la maniobra y qué participación tenía el vehículo localizado en el lugar.

Interviene la Justicia Federal

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.

En las actuaciones también interviene el secretario Alan Bergolt, mientras continúan las medidas para determinar responsabilidades.

El cargamento quedó secuestrado y será incorporado a la investigación por presunta infracción a la normativa aduanera y posible contrabando.