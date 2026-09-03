Desbarataron una banda de contrabando y hallaron mercadería valuada en $1.500 millones

Una investigación por contrabando permitió secuestrar mercadería valuada en unos $1.500 millones durante una serie de procedimientos realizados en el Conurbano bonaerense y la provincia de Misiones. La causa apunta a una organización que habría ingresado productos desde Paraguay para luego distribuirlos en distintos puntos del país.

Las actuaciones comenzaron en octubre de 2025, después de que los investigadores detectaran publicaciones en redes sociales donde se ofrecían artículos presuntamente falsificados o cuya procedencia generaba sospechas.

A partir de esas tareas se identificaron dos galpones ubicados en San Martín y Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, allí llegaban camiones procedentes de Misiones y posteriormente la mercadería era repartida hacia comercios, ferias y vendedores que también la ofrecían por internet.

Qué encontraron durante los allanamientos

En los depósitos fueron secuestrados 918 neumáticos, además de indumentaria, calzado, teléfonos celulares, perfumes, auriculares, cámaras de seguridad y productos de bazar.

También se encontraron bicicletas, equipos de aire acondicionado, llantas, garrafas, productos de tabaco, lentes y recipientes térmicos, entre otros elementos.

Los investigadores incautaron además un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas que, según la pesquisa, habrían sido utilizados para el traslado y distribución de los productos.

La Dirección General de Aduanas intervino posteriormente para clasificar el material y trasladarlo a depósitos fiscales. Solamente lo encontrado en los dos procedimientos realizados en territorio bonaerense fue valuado en $1.017,5 millones.

La ruta investigada desde Paraguay

El avance de la causa llevó a los investigadores hasta Puerto Iguazú, Misiones, donde se buscó reconstruir el origen de la mercadería. La hipótesis judicial sostiene que los productos provenían de Paraguay e ingresaban a la Argentina mediante pasos no habilitados.

Desde esa zona, los cargamentos habrían sido trasladados en camiones hacia Buenos Aires para su almacenamiento y posterior comercialización. Los efectivos identificaron allí otros dos centros de distribución vinculados con la operatoria investigada.

En esos lugares se incautaron productos de distintos rubros por un valor superior a $400 millones. Con esos secuestros, la valuación total de la mercadería incorporada a la causa alcanzó aproximadamente los $1.500 millones.

Cómo continúa la investigación

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 4. La pesquisa analiza posibles infracciones al Código Aduanero y a la legislación sobre falsificación de marcas.

En las tareas participaron la Policía de la Ciudad, la Unidad Técnica Operativa Judicial, equipos especializados de investigación y personal de Aduanas.

La causa continúa con el análisis de documentación y otros elementos secuestrados para establecer el funcionamiento de la presunta organización y determinar responsabilidades.