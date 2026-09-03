Allanaron una vivienda, hallaron drogas y un posnet: dos detenidos

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras un allanamiento por narcomenudeo en San Benito, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada en envoltorios, marihuana, dinero en efectivo y un posnet que, según se investiga, podría haber sido utilizado para cobrar la venta de estupefacientes.

El procedimiento comenzó alrededor de las 21.30 del miércoles 2 de septiembre y se extendió hasta las 00.31 de este jueves. Fue realizado por personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, en el marco de una causa vinculada con la Ley Provincial Nº 10.566.

Como resultado de la medida judicial, además de las dos detenciones, otras tres personas fueron identificadas. Todos los elementos hallados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Durante la requisa de la vivienda, los efectivos encontraron cocaína fraccionada en envoltorios de nylon y marihuana, además de una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado en la información oficial.

También fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, chips y diversos recortes, elementos que serán analizados en el marco de la causa para determinar su posible vinculación con la actividad investigada.

Entre los objetos encontrados llamó especialmente la atención de los investigadores un posnet, es decir, un dispositivo utilizado habitualmente para realizar cobros electrónicos.

Investigan para qué se utilizaba el posnet

La presencia del dispositivo forma parte ahora de los elementos bajo análisis. La hipótesis investigativa es que podría haber sido utilizado para concretar el cobro de dosis de estupefacientes, aunque esa circunstancia todavía deberá ser determinada durante el avance de la causa.

Por ese motivo, la utilización del posnet no fue establecida como un hecho comprobado, sino como uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación judicial.

El allanamiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli, con intervención de la Unidad Fiscal encabezada por el fiscal Santiago Alfieri.

Foto: Policía de Entre Ríos

El operativo contó además con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), cuyos integrantes estuvieron encargados de brindar seguridad durante el desarrollo de la medida.

Una vez finalizado el procedimiento, esa tarea quedó a cargo de la Guardia de Infantería Adiestrada, que también intervino en el traslado de las personas arrestadas.

Finalmente, el hombre y la mujer detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, al igual que los estupefacientes, el dinero, los teléfonos y el resto de los elementos secuestrados.