Aprobaron nuevos circuitos electorales en Entre Ríos: qué departamentos abarca

REDACCIÓN ELONCE
La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de nuevos circuitos en distintos departamentos de Entre Ríos. La medida alcanza, entre otros, a Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Federación y San Salvador.
La Cámara Nacional Electoral aprobó nuevos circuitos electorales y modificaciones en Entre Ríos, a partir de una resolución que alcanza a numerosos departamentos de la provincia. La medida contempla la creación de nuevos circuitos, cambios de límites en otros ya existentes y modificaciones de denominación.
La decisión se dio en el marco de un expediente iniciado por el Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. El proyecto se originó a partir de cambios territoriales derivados de la Ley provincial 11.058, sancionada en 2023, que reconoció como territorio de nuevas comunas a jurisdicciones que hasta entonces funcionaban como Centros Rurales de Población.
Según explicó la Cámara, la propuesta fue analizada por la Unidad de Geografía Electoral y cumple con los lineamientos técnicos necesarios para su incorporación al Sistema de Información Geográfica. Además, en el expediente consta información sobre locales de votación y documentación cartográfica.
Qué cambia en Paraná y otros departamentos
En la sección electoral Paraná se aprobó la creación del circuito 050A y la modificación de los límites de los circuitos 031, 042, 049 y 050. En el caso del circuito 049, además, se dispuso un cambio de denominación.
Para La Paz se resolvió modificar los límites de los circuitos 066 y 070, mientras que en Diamante se cambiaron los límites de los circuitos 086 y 094. En Victoria, la medida alcanzó al circuito 107, y en Nogoyá, a los circuitos 113 y 119.
En la sección electoral Tala se creó el circuito 150A, mientras que en Gualeguaychú se aprobó la creación del 203A y la modificación de los límites del circuito 205. En Islas del Ibicuy, en tanto, se modificó el circuito 212.
Nuevos circuitos en Villaguay, Concordia y San Salvador
También se dispuso la creación del circuito 222A en Villaguay, junto con la modificación de límites y cambio de denominación del circuito 222.
En Concordia se creó el circuito 237A y se modificaron los límites de los circuitos 247 y 248. En Federal, por su parte, se modificó el circuito 264 y también su denominación.
En Colón se modificó el circuito 275, con cambio de nombre incluido, y también se aprobó un cambio de denominación del circuito 290, aunque sin alterar sus límites.
Federación también tuvo modificaciones
En la sección electoral Federación se aprobaron cambios en los circuitos 299, 300 y 301, incluyendo modificaciones de límites y denominaciones, supo Elonce. San Salvador fue otro de los departamentos alcanzados. Allí se creó el circuito 314A, mientras que el circuito 314 tendrá nuevos límites y una nueva denominación.
En total, la decisión involucra secciones electorales correspondientes a Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Villaguay, Concordia, Federal, Colón, Federación y San Salvador.
Los cambios se aplicarán en una primera etapa
La Cámara Nacional Electoral aclaró que la medida no comprende todavía la totalidad de la propuesta elevada originalmente por las autoridades electorales entrerrianas. Según indicó, los cambios de límites de otros circuitos preexistentes que no estén directamente relacionados con modificaciones municipales serán analizados en una etapa posterior.
El Tribunal consideró, además, que los cambios en los circuitos electorales implican una importante cantidad de tareas registrales y administrativas. Por ese motivo, dispuso que esas acciones comiencen desde la comunicación de la resolución, aunque quedaron sujetas a la resolución definitiva sobre la cuestión.
Antes de la aprobación de las modificaciones, tomaron conocimiento de la propuesta las agrupaciones políticas con reconocimiento en Entre Ríos, los presidentes comunales correspondientes y las autoridades provinciales.