Pusieron en funciones al nuevo Director de Defensa Civil: Víctor Alfonso Chanenko

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, formalizó la puesta en funciones del nuevo titular de Defensa Civil, Víctor Alfonso Chanenko. Se enmarca en un proceso estratégico de reorganización integral de la Dirección de Defensa Civil.
Pusieron en funciones al nuevo Director de Defensa Civil. En el marco de la reorganización operativa dispuesta por el Gobierno provincial ante la emergencia hídrica vigente, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, formalizó la puesta en funciones del nuevo titular de Defensa Civil, Víctor Alfonso Chanenko.
La designación se instrumentó mediante el Decreto N° 2845 del Poder Ejecutivo provincial, con vigencia a partir del 31 de agosto de 2026.
La medida se enmarca en un proceso estratégico de reorganización integral de la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la cartera de Seguridad y Justicia, cuyo funcionamiento debe garantizarse de forma continua e ininterrumpida debido al estado de Emergencia Hídrica declarado en todo el territorio provincial mediante el Decreto N° 2660/2026 GOB.