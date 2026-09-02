Cesantearon a dos empleados de un hospital y abrieron otro sumario por más de 100 faltas

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía de dos empleados del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná luego de finalizar los respectivos sumarios administrativos y, mediante otra resolución, ordenó investigar a un trabajador del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia por una extensa sucesión de inasistencias.

En los dos primeros casos, según pudo saber Elonce, el Ejecutivo provincial aprobó y dio por concluidos los procedimientos administrativos que habían sido iniciados durante 2025. Tras las actuaciones, resolvió aplicar la máxima sanción expulsiva prevista para las conductas atribuidas: la cesantía.

Uno de los trabajadores sancionados pertenecía al personal extraordinario del Hospital Materno Infantil San Roque, donde se desempeñaba dentro de la carrera administrativa. El sumario había sido dispuesto mediante un decreto dictado en 2025.

Al concluir el procedimiento, el Gobierno determinó que la conducta del agente quedó comprendida dentro de la causal establecida por el artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, correspondiente al Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos, modificada por la Ley Nº 9.811 que establece: “Inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días continuos o discontinuos, en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores”. En consecuencia, dispuso su cesantía.

Una resolución similar alcanzó a otro trabajador del mismo establecimiento pediátrico, quien pertenecía al personal Obrero y Maestranza del Escalafón General. En ese expediente también se dio por finalizado el sumario administrativo y se determinó que la conducta quedó comprendida en la misma causal contemplada por la legislación provincial, por lo que se aplicó la cesantía.

Sumario por una extensa sucesión de inasistencias

En paralelo, el Ejecutivo provincial ordenó iniciar un sumario administrativo contra un agente del Hospital Delicia Concepción Masvernat, perteneciente a la Carrera de Enfermería, a raíz de una prolongada sucesión de inasistencias.

Según consignó el decreto, las faltas comenzaron el 17 de septiembre de 2024 y se extendieron hasta el 14 de enero de 2025, con numerosos días consecutivos incluidos en el expediente. La conducta quedó bajo investigación para determinar si encuadra en la causal establecida en el artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, por remisión de la normativa correspondiente a la Carrera de Enfermería.

A diferencia de lo ocurrido con los dos trabajadores del San Roque, en este caso no se dispuso una cesantía, sino la apertura del procedimiento administrativo que deberá determinar las eventuales responsabilidades del agente.

Descuentos sobre los haberes

El decreto también reconoció el procedimiento que ya había llevado adelante el Departamento Liquidaciones del Ministerio de Salud para descontar de los haberes del trabajador los días informados como inasistencias.

La devolución se instrumentó mediante cuotas mensuales consecutivas que no superan el 20% de los haberes del agente, según quedó establecido en la disposición gubernamental.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Sumarios, dependiente de Fiscalía de Estado, para continuar con el procedimiento. El Gobierno estableció además que seguirá plenamente vigente el Reglamento de Sumarios Administrativos aplicable al caso. Elonce.com