Radicalismo entrerriano: Cusinato proyectó un gobernador de la UCR y analizó la alianza con LLA

REDACCIÓN ELONCE
El radicalismo entrerriano comenzó a discutir su estrategia electoral y su futuro dentro del oficialismo. Gustavo Cusinato habló con Elonce sobre la relación con La Libertad Avanza, la gestión de Frigerio, la economía y aseguró: “Dentro de 4 años vamos a tener un gobernador radical”.
El radicalismo entrerriano comenzó a anticipar el debate sobre su futuro electoral, su participación dentro del gobierno provincial y la relación con La Libertad Avanza. En diálogo con Elonce, el dirigente de la UCR y presidente del Congreso partidario, Gustavo Cusinato, planteó la necesidad de recuperar las discusiones internas y proyectó que el partido estará en condiciones de disputar la Gobernación dentro de cuatro años.
El dirigente se refirió al Congreso radical realizado durante el fin de semana, que tuvo entre sus objetivos introducir modificaciones en la Carta Orgánica partidaria ante las dificultades generadas por la coincidencia entre elecciones internas y generales. Sin embargo, explicó que el encuentro también permitió comenzar a discutir cuestiones políticas que tendrán peso en las próximas definiciones electorales.
Cusinato sostuvo que uno de los desafíos de la UCR es recuperar la discusión política dentro de sus organismos. Al recordar otros períodos del partido, afirmó que actualmente esos intercambios se producen principalmente entre dirigentes o sectores y cuestionó que esa dinámica haya sido reemplazada por decisiones de carácter pragmático.
La relación del radicalismo con La Libertad Avanza
Al ser consultado sobre cómo conviven los dirigentes radicales con La Libertad Avanza después del acuerdo electoral, Cusinato respondió de manera categórica: “No convivimos. Bueno, por lo menos en lo personal, soy presidente del Congreso, no tenemos convivencia con ellos. Yo ni los conozco”.
En ese sentido, diferenció un entendimiento electoral de una integración política entre ambas fuerzas. “El diputado que nosotros elegimos, el legislador que nosotros elegimos, va a integrar el bloque radical, no va al bloque de La Libertad Avanza”, sostuvo al explicar la posición que defendió frente a los cuestionamientos internos por el acuerdo.
De cara al próximo proceso electoral, consideró posible que vuelva a conformarse un frente provincial, aunque dejó abierta la discusión sobre qué ocurrirá en el escenario nacional. Según evaluó, una eventual separación entre ambas elecciones podría permitir diferentes estrategias y ofrecer una alternativa a los sectores radicales que rechazan una sociedad política nacional con La Libertad Avanza.
El lugar de la UCR en el gobierno provincial
Cusinato también defendió el peso del radicalismo dentro de la administración de Rogelio Frigerio. Mencionó la presencia de dirigentes partidarios en ministerios y diferentes organismos provinciales y afirmó: “En todos los organismos del Estado está el radicalismo. Yo creo que la fuerza casi mayoritaria dentro del Frente de gobierno”.
No obstante, planteó una preocupación más amplia respecto del funcionamiento de los partidos políticos. “Hoy los partidos políticos en casi nada tiene incidencia. Han ganado los outsiders, se transformó una competencia de personalidades, de persona, de dirigente y no de partidos políticos”, expresó.
Para Cusinato, recuperar instituciones partidarias fuertes permitiría también establecer controles sobre quienes ejercen responsabilidades públicas. En ese marco, reivindicó la tradición de debate interno de la UCR y recordó que anteriormente los legisladores debían sostener sus decisiones ante las estructuras partidarias.
“Dentro de 4 años vamos a tener un gobernador radical”
Uno de los principales pronósticos políticos de la entrevista estuvo vinculado con la sucesión provincial. Ante un escenario en el que Frigerio consiga la reelección y, por impedimento constitucional, no pueda buscar posteriormente un tercer mandato consecutivo, Cusinato aseguró: “Dentro de cuatro años vamos a tener un gobernador radical”.
Fundamentó esa expectativa en la estructura territorial de la UCR y especialmente en sus intendentes. “Porque tenemos dirigentes en toda la provincia, intendente que de alguna manera hoy está muy fuerte”, señaló. Consideró que durante los próximos años algunos presidentes municipales podrán consolidar una proyección provincial.
Entre las figuras mencionadas destacó al intendente de Concordia y valoró especialmente haber terminado con años de predominio peronista en esa ciudad. Cusinato sostuvo que, si logra renovar su mandato, podría convertirse en uno de los dirigentes con posibilidades de disputar la Gobernación.
La situación económica y la clase media
La entrevista también abordó el escenario económico nacional. Desde su experiencia en el sector privado, Cusinato sostuvo que existe una pérdida de capacidad adquisitiva que afectó particularmente a trabajadores, empleados públicos, municipales y policías. “Si hay alguien que perdió en este proceso para mí fue la clase media”, afirmó.
Según explicó, esa situación repercutió directamente sobre otras actividades económicas: “¿Crees que eso repercute en el comercio y el comercio repercute en la industria”. Además, mencionó dificultades en sectores como el textil y la construcción, junto con una disminución en las ventas de cemento.
En ese punto, vinculó parte del escenario con la reducción de la inversión estatal: “La venta de ese cemento cayó bastante, pero fundamentalmente porque desapareció la obra pública, muy poca obra pública”. Asimismo, sostuvo que no advierte actualmente herramientas capaces de generar una recuperación inmediata de esos sectores.
Críticas a la política económica nacional
Cusinato manifestó además preocupación por la orientación económica del Gobierno nacional. “Tiene una política en la macro y piensa en la macro. Los que están a su lado, me parece tiene un liderazgo muy fuerte, pensando solamente en la macro”, afirmó.
En materia electoral, estimó como probable un adelantamiento de los comicios provinciales. Al analizar cuánto podría incidir el escenario nacional sobre una eventual reelección de Frigerio, consideró que el mandatario entrerriano construyó una referencia propia, aunque admitió que los acuerdos y acompañamientos a determinadas políticas nacionales pueden tener consecuencias electorales.
Finalmente, Cusinato repasó su tarea en la Unidad Ejecutora Provincial y destacó la gestión de financiamiento internacional para obras y programas productivos. Mencionó proyectos vinculados con el saneamiento del río Uruguay, la región de Salto Grande, infraestructura vial y asistencia a pequeños productores, apicultores y actividades ovinas, caprinas, hortícolas y queseras.
Obras y financiamiento internacional
El dirigente señaló que el organismo trabajó con financiamientos por 80 millones de dólares y detalló que se avanzó en nuevas iniciativas para infraestructura. Entre ellas mencionó accesos, puentes, obras hidráulicas y proyectos viales distribuidos en distintos puntos de Entre Ríos.
Además, indicó que fue presentado un programa de 280 millones de dólares que contempla diferentes intervenciones. Entre los proyectos enumeró la circunvalación de Nogoyá, un puente en cercanías de esa localidad, una obra hidráulica y trabajos sobre rutas provinciales.
A sus 70 años, Cusinato no descartó continuar desempeñándose en la Unidad Ejecutora Provincial. Sobre su actualidad aseguró: “Me gustaría estar en el lugar que estoy”, y destacó tanto la experiencia acumulada durante su trayectoria política como el equipo profesional que lo acompaña.