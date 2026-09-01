El CAE reabrirá la sede El Plumín tras recibir garantías de seguridad a diez días de la balacera en la zona

La reapertura de la sede El Plumín fue confirmada por el Club Atlético Estudiantes (CAE), luego de recibir garantías de seguridad por parte del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. El complejo permanecía cerrado preventivamente desde la balacera registrada el sábado 22 de agosto en sus inmediaciones.

La Comisión Directiva había suspendido todas las actividades deportivas y sociales luego del episodio, se presentó como damnificada ante la Justicia y condicionó la vuelta a la actividad a la implementación de medidas que garantizaran la seguridad de deportistas, socios, familias y trabajadores.

Ahora, la institución comunicó que la reanudación de las actividades se realizará de manera coordinada. “La Comisión Directiva ha resuelto DISPONER LA REAPERTURA DE LA SEDE PLUMÍN, decisión que se fundamenta estrictamente en las garantías de seguridad formalmente otorgadas y puestas en marcha”, expresó el CAE.

Custodia permanente y refuerzos durante los partidos

Las medidas fueron adoptadas a partir de las denuncias y reclamos realizados por el club en el marco del Legajo Penal Nº 326353. Entre las disposiciones informadas aparece una custodia policial fija durante las 24 horas, ubicada en la esquina de calles Darwin y El Entubado.

Según precisó Estudiantes, la Jefatura Departamental Paraná confirmó además que habrá refuerzos con fuerzas tácticas durante los días y horarios en los que se desarrollen entrenamientos, partidos y competencias oficiales. También se realizarán patrullajes y recorridas permanentes por el sector.

A esas acciones se sumará la instalación de un destacamento policial permanente. Para concretarlo, el CAE cedió parte de un terreno y se comprometió a financiar la instalación y la infraestructura del puesto, cuya estructura, según anticipó la institución, será montada próximamente.

La balacera que obligó a cerrar El Plumín

El cierre preventivo había sido dispuesto luego del grave episodio ocurrido el sábado 22 de agosto, cuando se disputaba un encuentro oficial de hockey femenino entre Estudiantes Blanco y Tilcara, correspondiente a la categoría Reserva.

Mientras se desarrollaba el partido se escucharon numerosas detonaciones de arma de fuego provenientes de las inmediaciones del complejo ubicado sobre calle Juan Ambrosetti. Ante los disparos, las jugadoras y otras personas que se encontraban en el lugar debieron arrojarse al suelo para protegerse y el encuentro fue suspendido inmediatamente.

Tras lo ocurrido, el CAE decidió interrumpir las actividades en El Plumín hasta contar con garantías para volver a utilizar las instalaciones. Con las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades, la entidad resolvió avanzar ahora con la reapertura del predio.

El mensaje del club a socios y familias

En el comunicado, la Comisión Directiva sostuvo que la decisión estuvo vinculada exclusivamente con las respuestas brindadas por los organismos competentes después de los reclamos efectuados tras el episodio.

El club indicó que el futuro destacamento pretende brindar una respuesta permanente tanto para las instalaciones deportivas como para el sector donde se encuentra emplazado El Plumín. Paralelamente, los operativos especiales estarán concentrados en los momentos de mayor movimiento dentro del complejo.

Finalmente, el CAE agradeció “a toda la comunidad albinegra por el respaldo y la templanza demostrados durante estos días en los que el resguardo de nuestras familias fue la única prioridad”. La institución avanzará así con la recuperación progresiva de sus actividades deportivas y sociales.