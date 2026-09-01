Perdió el control de la camioneta, chocó tres autos y volcó en Paraná: qué adujo

REDACCIÓN ELONCE
El conductor de una Jeep Compass, habría perdido el control al intentar colocarse el cinturón de seguridad cuando salía de su vivienda. Chocó contra tres vehículos estacionados y volcó.
En la mañana de este martes se registró un siniestro vial en calle San Lorenzo de la ciudad de Paraná, donde el conductor de una camioneta perdió el control, chocó contra tres autos que estaban estacionados y volcó.
Según pudo saber Elonce, el hombre iba a bordo de una Jeep Compass y hacía instantes había salido de su vivienda que está ubicada a pocos metros de calle San Martín. En ese momento circulaba sin el cinturón de seguridad colocado y, mientras intentaba ponérselo con el vehículo en movimiento, perdió el dominio de la camioneta.
La Jeep impactó contra dos automóviles que se encontraban estacionados sobre la cuadra: un Renault Stepway, un VolksWagen Gol Trend y un Toyota Etios pertenecientes a vecinos del sector. Tras los impactos, la camioneta terminó volcada sobre uno de sus laterales.
“Vimos cómo volaba la camioneta”
Hugo, propietario de una carnicería de la zona y dueño del Renault Stepway, relató lo sucedido y aseguró que todo ocurrió en apenas unos instantes. “Sentí un ruido y vimos como volaba la camioneta”, contó.
“Fue cuestión de un segundo, algo le pasó al hombre”, agregó el vecino al referirse a la secuencia que terminó con la Jeep Compass volcada en plena calle.
El Stepway fue el vehículo que sufrió los daños de mayor consideración entre los automóviles estacionados. De acuerdo con su propietario, el impacto provocó destrozos principalmente en la puerta trasera izquierda.
Pese a la espectacularidad del vuelco, el conductor de la Jeep sufrió golpes que, de acuerdo con la información disponible, no revistieron gravedad.
Luego del siniestro, los propietarios de los vehículos involucrados intercambiaron los datos correspondientes a los seguros para avanzar con los trámites por los daños materiales ocasionados. Elonce.com